Мастера флирта среди знаков зодиака: они легко завораживают противоположный пол

Не все знаки зодиака одинаково склонны к флирту. Козероги, Девы и Раки более сдержанны в умении привлечь противоположный пол. Однако Близнецам, Льву, Весам, Скорпиону и Стрельцу не нужно очень стараться – они легко соблазняют и очаровывают.

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Люди, рожденные под этими знаками зодиака, настоящие мастера флирта, пишет Ofeminin. Больше о них читайте в гороскопе.

Близнецы

Близнецы яркие и красноречивы. Они настоящие короли и королевы флирта. Эти люди умеют увлечь своим общением и искусно проявляют тонкие жесты. Близнецы легко поддерживают разговор, что делает их силу обольщения непреодолимым.

Лев

Львы привлекают внимание своей непоколебимой уверенностью в себе и харизмой. Они флиртуют смело и провокационно, поэтому очень привлекательны для окружающих. Львы любят быть в центре внимания, а благодаря своему флирту заставляют всех вокруг чувствовать, что мир вращается вокруг них.

Весы

Весы соблазняют тонко и элегантно. Они утонченные, общаются тепло и вежливо, что очень привлекает окружающих. Эти люди способны совратить своим взглядом и умением создать романтическую атмосферу. Их собеседник будет чувствовать себя особенным.

Скорпион

Скорпионы флиртуют интенсивно и загадочно. Они могут очаровать и привлечь чувственным взглядом, голосом и интригой. Скорпионы любят оставлять не договаривать, и таким образом они повышают интерес и желание сделать следующий шаг.

Стрелец

Стрельцы покоряют своим юмором и непосредственностью. Их флирт полон смеха и забавных комментариев. Окружающие в такой атмосфере чувствуют себя непринужденно. Для Стрельца главное – веселье и положительная энергия.