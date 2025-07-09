'Метод пещерного человека': как быстро охладить дом во время жары

С приходом лета проблема сохранения прохлады в помещении без увеличения счетов за электроэнергию становится максимально актуальной.

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Именно поэтому Джозеф Холман, генеральный директор Green Doors, поделился "методом пещерного человека" – дешевым и простым способом охладить свой дом без лишних затрат, пишет Express.

Итак, согласно его советам, лучший способ сохранять прохладу в доме – это попробовать создать условия, подобные пещере. "В пещере прохладно во время жары, потому что она темная и не имеет прямых солнечных лучей или прямого входа для тепла. Вы, вероятно, можете это имитировать", - пояснил он.

Таким образом, Холман рекомендует держать все закрытым, когда жарко. Он говорит, что нужно "уменьшить солнечный свет и остановить движение наружного воздуха внутрь; даже выключение света поможет вам в этом".

Но есть и долгосрочные методы, которые также стоит рассмотреть. "Если вы хотите защитить свой дом от жары на более длительный срок, я бы рекомендовал инвестировать в тонированную пленку для окон, чтобы отражать тепло, а также установить встроенные жалюзи как разумный способ контроля температуры в вашем доме", - пояснил эксперт.

Он также рекомендует современное стекло из-за его превосходных отражающих свойств, а также рулонные шторы вместо традиционных, поскольку эти лучше блокируют свет.

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