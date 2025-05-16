Метод 'вознаграждения': как отучить собаку дергать за поводок

Иногда, когда вы выгуливаете собаку, то замечаете, как ваш любимец отчаянно дергает за поводок, чтобы добраться до чего-то, что его привлекает.

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Они могут захотеть залезть на дерево, поздороваться с другим животным или даже просто пробежаться. Однако одна владелица собаки поделилась, как она заставила свою собаку перестать тянуть за поводок и вместо этого ходить "свободно" рядом с ней.

"Мы начали обучать Хани (ее собака) свободно ходить на поводке, используя команду "до пяти", – сказала Анна в видео в TikTok. – Поэтому каждый раз, когда она шла рядом с нами на свободном поводке, мы вознаграждали ее нашим ключевым словом "да" и давали ей лакомство".

Она добавила: "Каждый раз, когда она тянула за поводок, как вы можете видеть здесь, мы останавливались и ждали, пока она не станет на пятки и снова не пойдет".

Анна призналась, что это был "действительно долгий процесс", сказав: "Я быстро смирилась с тем, что прогулки – это тренировочные прогулки, и если нам нужно полчаса, чтобы обойти квартал, то пусть так и будет".

Она также сказала, что нужно быть терпеливым со своей собачкой, чтобы это сработало, но результат того стоит. Владелица утверждает, что ваша собака будет более расслабленной, когда будет гулять рядом с вами, и вы сможете наслаждаться прогулкой гораздо больше.

"Мы очень редко устраивали прогулку без тренировок", - объяснила Анна, признаваясь, что она "очень нетерпеливый человек", поэтому порой ей было трудно, но усилия стоили того.

"Наши тренировки заняли месяцы упорного труда, во время которого мы практически каждый день делали тренировочную прогулку", - сказала Анна. "Обычно наши прогулки длились до получаса, и поскольку она тогда была щенком, этого было достаточно".

Но они начали приносить плоды своего труда, когда Хане исполнилось 10 месяцев, и она поняла, что она делает, когда ходит на свободном поводке.

Приучение собаки ходить на поводке или на свободном поводке - это хорошее упражнение, которое следует практиковать, чтобы прогулки с собакой были безопасными и приятными для вас обоих.

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