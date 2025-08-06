Microsoft будет обновлять Windows 10 только за годовую плату: как это будет работать

Хотя более полумиллиарда компьютеров с Windows по всему миру все еще работают с Windows 10, Microsoft продолжает реализовывать свой план прекращения поддержки этой операционной системы 14 октября этого года.

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После этого дня каждый, кто пользуется Windows 10, больше не будет получать бесплатное программное обеспечение или обновления безопасности, а это означает, что они будут вынуждены пользоваться текущей версией, никогда больше не получая новых функций или исправлений ошибок, возникающих со временем, пишет Express.

Вы можете бесплатно обновить систему до Windows 11, хотя ваш ПК может не соответствовать минимальным системным требованиям для этого, или купить новый компьютер, что также не идеально.

Единственный способ оставаться в безопасности с Windows 10 – это присоединиться к программе расширенных обновлений безопасности (ESU) от Microsoft, которая, после объявления нескольких месяцев назад, наконец доступна для регистрации пользователям Windows 10.

Эта программа обещает продолжать предоставлять обновления безопасности (не функций) для Windows 10 в течение дополнительного года – главная проблема заключается в том, что Microsoft будет взимать с каждого, кто зарегистрируется, 30 долларов.

"Начиная с сегодняшнего дня, пользователи начнут видеть мастер регистрации через оповещения и в настройках, что упростит выбор лучшего для вас варианта и регистрацию в ESU непосредственно с вашего личного ПК с Windows 10", – сказано в объяснении.

Если вы не можете обновить свой ПК до Windows 11 — или не хотите этого делать — теперь вы можете перейти в меню "Настройки" на своем компьютере с Windows 10, чтобы найти мастер регистрации для программы ESU.

Если вы не видите эту опцию, убедитесь, что на вашем ПК установлена Windows 10 версии 22H2. Это текущая и последняя версия Windows 10, а более старые версии не поддерживают ESU. Microsoft утверждает, что платное покрытие ESU будет действовать с 15 октября 2025 года по 13 октября 2026 года. Непонятно, будет ли компания предлагать эту программу дольше года.

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