Милли Бобби Браун снова резко изменила имидж: фото в новом образе

Актриса Милли Бобби Браун, известная своими частыми экспериментами со стилем, снова поразила публику изменением цвета волос. Звезда, кажется, решила вернуться к темным оттенкам, попрощавшись со светлыми волосами.

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Эта трансформация произошла накануне выхода последнего сезона сериала "Очень странные дела", что вызывает любопытство по поводу ее связи с ролью.

На прошлой неделе Браун вместе со своим мужем Джейком Бонджови присутствовала на полуфинале Miami Open 27 марта 2025 года в Майами, штат Флорида. Супруги, которые в мае прошлого года связали себя узами брака, наслаждались теннисным матчем, обмениваясь нежными моментами и поцелуями.

В последние годы Браун предпочитала светлые волосы, экспериментируя с разными прически, от боба с темными корнями до мелированных вариаций. В частности, во время промотура фильма "Электрическое государство" режиссера братьев Руссо, актриса появлялась с распущенными длинными светлыми волосами.

На Miami Open Браун собрала свои темные волосы в низкий пучок, дополнив образ красными очками, полосатой рубашкой и белым свитером, накинутым на плечи. Джейк Бонджови выбрал для заката черную футболку и темные очки.

OBOZ.UA ранее писал, что из-за нового имиджа актрису Милли Бобби Браун сравнили с пожилой домохозяйкой.

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