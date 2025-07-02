Миллионы пользователей навсегда отказались от Windows 10: в чем дело

Менее чем через четыре месяца Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 10, и, похоже, этот факт существенно влияет на пользователей.

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Последние данные команды Statcounter показывают, что использование Windows 11 сейчас находится на самом высоком уровне за всю историю, тогда как Windows 10 значительно снизилась за последние несколько недель, пишет Express.

Согласно данным Statcounter, Windows 11 сейчас занимает 47 процентов рынка, в то время как Windows 10 лишь немного опережает его с долей 49 процентов. Это наименьший показатель между этими двумя платформами за всю историю, и это ясно показывает, что миллионы людей теперь переходят на новые платформы.

В начале года Windows 10 имела колоссальную долю рынка в 60 процентов, тогда как Windows 11 значительно отставала, ею пользовались лишь 36 процентов владельцев ПК.

Этот разрыв постепенно уменьшился, и теперь между этими платформами почти нет отрыва.

Неудивительно, что Windows 11 набирает обороты. С 14 октября 2025 года Windows 10 больше не будет получать никаких обновлений, патчей безопасности или новых функций.

Пользователи смогут платить за расширенные обновления безопасности (ESU), но они будут предлагать только исправление ошибок и ничего больше.

Стоит отметить, что ПК с Windows 10 будут продолжать работать после октябрьского дедлайна, но они будут гораздо более подвержены кибератакам и вирусам.

Если вы еще не перешли на новую систему, время истекает. Есть несколько вариантов, чтобы оставаться в безопасности и быть в курсе событий.

Во-первых, вы можете установить Windows 11 на свой текущий компьютер. Если он несовместим, вам нужно будет купить новое устройство на базе Windows 11.

Не хотите тратиться на новый ПК? Другой вариант — оформить подписку на ESU, которая будет доступна в течение трех лет.

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