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"Мимоза" для пасхального стола: как оригинально приготовить салат

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
45
'Мимоза' для пасхального стола: как оригинально приготовить салат

Салат "Мимоза" – один из самых простых домашних салатов, основа которого – рыбная консерва, а также вареные овощи, майонез. Если хотите, чтобы салат был пикантным, добавьте лук.

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Домашняя "Мимоза"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы", которая готовится с плавленным сыром. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Картофель – 2-3 шт
  • Лук(замариновать) – 1 шт
  • Тунец – 1 баночка
  • Яйца – 2 шт
  • Плавленый срок– 1 шт
  • Яблоко кисло-сладкое – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Сварите картофель, натрите. 

Приготовление салата

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, тунец, лук, майонез, яблоко, плавленный сыр, майонез, морковь, майонез и сверху желток или целое яйцо! 

Готовая "Мимоза"

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