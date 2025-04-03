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"Мимоза" для пасхального стола: как оригинально приготовить салат
Салат "Мимоза" – один из самых простых домашних салатов, основа которого – рыбная консерва, а также вареные овощи, майонез. Если хотите, чтобы салат был пикантным, добавьте лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы", которая готовится с плавленным сыром.
Ингредиенты:
- Картофель – 2-3 шт
- Лук(замариновать) – 1 шт
- Тунец – 1 баночка
- Яйца – 2 шт
- Плавленый срок– 1 шт
- Яблоко кисло-сладкое – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Майонез
Способ приготовления:
1. Сварите картофель, натрите.
2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, тунец, лук, майонез, яблоко, плавленный сыр, майонез, морковь, майонез и сверху желток или целое яйцо!
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