'Мимоза' для пасхального стола: как оригинально приготовить салат

Салат "Мимоза" – один из самых простых домашних салатов, основа которого – рыбная консерва, а также вареные овощи, майонез. Если хотите, чтобы салат был пикантным, добавьте лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы", которая готовится с плавленным сыром.

Ингредиенты:

Картофель – 2-3 шт

Лук(замариновать) – 1 шт

Тунец – 1 баночка

Яйца – 2 шт

Плавленый срок– 1 шт

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт

Морковь – 1 шт

Майонез

Способ приготовления:

1. Сварите картофель, натрите.

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, тунец, лук, майонез, яблоко, плавленный сыр, майонез, морковь, майонез и сверху желток или целое яйцо!

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