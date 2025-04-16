Минимум людей и невероятные виды: пляж в Албании назвали 'европейскими Мальдивами'

Албания, завоевавшая в последнее время репутацию "европейских Мальдив", становится все более популярным направлением для туристов, ищущих бюджетный отдых. Среди многочисленных живописных мест этой страны особое внимание привлекает пляж Ливади, расположенный в городе Химара.

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Этот пляж получил высокую оценку за свою первозданную красоту, чистые бирюзовые воды и особенно важно за небольшое количество посетителей, благодаря чему его называют одним из самых спокойных мест отдыха в Европе. Ливади идеально подойдет для тех, кто стремится к уединению и релаксу подальше от толпы, отмечает издание Daily Express.

Пляж Ливади занимает 19 позицию в списке наименее людных пляжей Европы по версии Wizz Air. Этот длинный и живописный участок побережья вдоль Албанской Ривьеры предлагает туристам спокойный отдых. Его кристально чистые воды создают идеальные условия для плавания и удовольствия солнечными ваннами. Дополнительными преимуществами является бесплатная парковка и наличие разнообразных удобств, включая рестораны и кемпинги, что делает его привлекательным для разных категорий отдыхающих.

Для того, чтобы добраться до пляжа Ливади, удобнее всего воспользоваться Международным аэропортом Тираны (TIA), который является ближайшим крупным аэропортом в Химаре. Расстояние от аэропорта Тираны до пляжа Ливади составляет около 170-180 километров, что на автомобиле занимает около трех часов, в зависимости от трафика.

Стоимость такси приемлема, но следует учитывать продолжительность поездки. Что касается проживания, то в гостиницах возле пляжа Ливади в Химаре средняя цена за ночь колеблется от 35 (1908 грн) до 49 фунтов стерлингов (2670 грн).

Сам пляж Ливади предлагает своим посетителям разнообразные удобства для комфортного отдыха. Здесь есть бары и рестораны, где можно перекусить и освежиться напитками, а также шезлонги и зонтики для защиты от солнца. Для удобства отдыхающих на пляже оборудованы душевые. Любители отдыха на природе могут воспользоваться кемпингами, расположенными неподалеку. Туристический блоггер Доминик отмечает, что пляж хоть и чуть-чуть каменистый, но просторный и менее людный, чем главный пляж Химары, обеспечивающий чистоту воды и спокойную атмосферу.

Албанская Ривьера, частью которой является пляж Ливадхи, заслуженно сравнивается с Мальдивами благодаря своей невероятной природной красоте. Этот участок побережья Ионического моря славится потрясающими пляжами, объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и живописными городками.

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