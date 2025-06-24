Многодетная мать поразила сеть креативным методом использования обычной терки

Мать пятерых детей показала в сети креативный способ использования терки, и ее видео стало вирусным. Женщина не ожидала, что ее простое изобретение станет таким интересным для пользователей.

Видео дня

Так, блогер Джен Уотсон, в своем новом видео в Instagram сделала из картофелины спираль, используя обычную терку (ту сторону, которая предназначена для нарезания сыра). Также для этого ей понадобилась обычная деревянная шпажка.

На этом видео можно увидеть, как Джен скручивает картофель, чтобы придать ему нужную форму. Как только картофель полностью проходит через резак и оказывается посередине терки без шпажки, женщина вынимает его, а затем снова использует шпажку, чтобы проколоть картофель и сохранить его целым.

В подписи к демонстрационному ролику Джен написала: "Знали ли вы, что можно использовать боковую часть терки, чтобы создавать спирали".

Сейчас видео собрало более 270 тысяч лайков и 14,8 миллиона просмотров. В разделе комментариев сотни людей охотно поделились своими мыслями, многие хвалили изобретательность Джен, тогда как другие были удивлены ее методом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как заточить терку в домашних условиях.

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