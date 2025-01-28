Могут сигнализировать о раке: какие два симптома после пробуждения утром должны насторожить

Людей призывают обратить внимание на два достаточно распространенных симптома, которые могут появиться в первую очередь после того, как вы просыпаетесь, и могут сигнализировать о смертельной болезни.

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По словам экспертов Cancer Research UK, эти признаки могут свидетельствовать о раке. Существует более 200 видов рака, которые могут поражать организм человека. Болезнь возникает, когда аномальные клетки делятся и распространяются по неконтролируемому пути, пишет Express.

Часто симптомы зависят от пораженного участка тела. Однако некоторые признаки могут быть более общими и легко принять их за что-то другое.

Утром могут проявляться два таких признака. Это сильное ночное потоотделение, которое делает ваши простыни насквозь мокрыми, и усталость, которая не исчезает даже после хорошего сна.

Ночная потливость

Это не редкость ощущать определенную форму потоотделения ночью. Это может быть вызвано такими факторами, как комнатная температура и вы спите вместе с кем-то.

Но если вы постоянно просыпаетесь и видите себя, свою подушку или простыни пропитанными потом, это может являться признаком рака. Если вы регулярно просыпаетесь с мокрыми простынями, вам следует обратиться к врачу общей практики.

Некоторые виды рака могут вызвать потоотделение больше обычного. К ним относятся:

Опухоли зародышевых клеток

Лимфома Ходжкина

Рак простаты

Неходжкинская лимфома

Лейкемия

Карциноидные опухоли

Рак почки

Рак костей

мезотелиома

Распространен медуллярный рак щитовидной железы.

Усталость

Опять же, усталость – это то, на что может повлиять ряд факторов, таких как недосыпание или сезонное заболевание, например грипп. Но постоянная изнурительная усталость, несмотря на то, сколько вы спите, может быть признаком чего-то гораздо более серьезного.

Усталость, которая не исчезает даже во время сна или отдыха, является признаком рака. Эта усталость может быть вызвана как самим раком, так и его лечением, поэтому пациенты чувствуют себя очень уставшими, истощенными и лишенными энергии.

Если вы чувствуете какой-либо из этих непонятных симптомов, вам следует поговорить со своим семейным врачом.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как питание влияет на риск развития рака.

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