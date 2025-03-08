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"Мохнатая" шоколадка: как приготовить дома новый трендовый десерт
"Мохнатая" шоколадка - турецкая сладкая вкусность, напоминающая клубочки нитей, и изготавливается из обжаренной в масле муки и сахара. А еще – это новый тренд в мире десертов.
Как приготовить "мохнатую" шоколадку дома, в Instagram рассказала фудблогер Аня Бузинская. Как оказалось, ничего сложного в этом нет, а вкусность получится еще вкуснее магазинного.
Ингредиенты
- Белый шоколад
- Краситель розовый
- Пишмание
Способ приготовления
1. Белый шоколад растапливаем на водяной бане постоянно помешивая.
2. Добавляем розовый краситель к образованию приятного цвета. Перемешиваем до однородности.
3. Заливаем шоколад в форму и даем застыть.
4. Выкладываем пишмание и заливаем еще одним слоем шоколада.
5. Когда шоколад застыл – десерт готов.
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