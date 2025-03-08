'Мохнатая' шоколадка: как приготовить дома новый трендовый десерт

"Мохнатая" шоколадка - турецкая сладкая вкусность, напоминающая клубочки нитей, и изготавливается из обжаренной в масле муки и сахара. А еще – это новый тренд в мире десертов.

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Как приготовить "мохнатую" шоколадку дома, в Instagram рассказала фудблогер Аня Бузинская. Как оказалось, ничего сложного в этом нет, а вкусность получится еще вкуснее магазинного.

Ингредиенты

Белый шоколад

Краситель розовый

Пишмание

Способ приготовления

1. Белый шоколад растапливаем на водяной бане постоянно помешивая.

2. Добавляем розовый краситель к образованию приятного цвета. Перемешиваем до однородности.

3. Заливаем шоколад в форму и даем застыть.

4. Выкладываем пишмание и заливаем еще одним слоем шоколада.

5. Когда шоколад застыл – десерт готов.

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