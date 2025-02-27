Молодая Луна в Рыбах в феврале принесет волшебное преобразование

Молодая Луна в Рыбах наступит 28 февраля 2025 года. Нам она принесет значительные изменения и более глубокую связь с подсознанием, интуицией и мечтами.

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Эмоции станут более интенсивными в этот период. Пора прислушиваться к своим внутренним ощущениям, пишет Citymagazine. Как повлияет новолуние на разные сферы нашей жизни, читайте в гороскопе.

Период размышлений и самоанализа

Поскольку Рыбы – знак, связанный с духовностью, новый лунный цикл принесет потребность сосредоточиться на себе. Интуиция будет сильнее и поможет принимать верные решения.

Многие люди в это время станут более участливыми и понимающими окружающих. Астрологи советуют находить время для себя, а не только для нужд ваших близких. Вы получите возможность отпустить, что вам больше не служит.

Творческое настроение

Также многие ощутят вдохновение среди повседневных дел. Это отличное время для творческого самовыражения. Различные художественные занятия, например, рисование, музыка или любая другая форма выражения будут иметь особую силу.

Любовь

Эмоции во время новолуния будут сильными. Это идеальное время для налаживания и углубления отношений. Рыбы приносят нежность, связь и понимание, а также склонность к идеализации. Любовь будет сказочной, однако важно оставаться приземленными.

Если вы влюбитесь в это время, то вы можете погрузиться в собственные иллюзии. Поэтому астрологи советуют слушать свое сердце, чтобы распознать подлинные отношения. Существующие отношения станут крепче, но они также будут подвергнуты испытанию.

Оставьте прошлое позади

Молодая Луна в Рыбах принесет возможность прощения. Возможно, вы игнорировали свои эмоции, однако сейчас вы их испытаете и сможете их осознать и высвободить. Освободите место для новых впечатлений, а прошлое пусть останется в прошлом.

Новое начало

Энергия этой Луны дарит возможность для внутренних перемен, прощения и нового начала. Прислушайтесь к себе и своей интуиции, ведь ваши принятые решения в это время будут иметь влияние на будущее. Астрологи советуют принять перемены, ведь они приведут к лучшему.