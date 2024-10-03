Мощность впечатляет: Peugeot выпустила полностью электрический внедорожник e-408

Французский автобренд Peugeot обновил свой популярный фастбек 408 до полностью электрической версии. Кроссовер-внедорожник Peugeot e-408 наконец-то увидел свет и поразил своими характеристиками.

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Как пишет Top Gear, электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 61 кВт·ч, питающим электродвигатель мощностью 213 л. с. При этом батарея новинки более емкая, чем в 308, так как более длинная колесная база 2,79 м позволила разместить больше ячеек аккумулятора NMC в полу.

Запас хода новинки составляет 435 км и она может предложить три режима вождения для разных ситуаций. Normal предлагает 193 л.с., экономичный Eco снижает мощность до 173 л.с., а Sport доводит ее до 213 л.с. Максимальная мощность зарядки составляет 120 кВт, что означает, что автомобиль можно зарядить от 20 до 80 процентов за полчаса.

С точки зрения дизайна новинка получила ту самую "кошачую" внешность, которую мы уже видели в гибридных версиях Peugeot 408. Спереди гладкая решетка радиатора, окруженная причудливыми фарами, похожими на клыки. Позади Peugeot украшают задние части в форме "кошачьих ушей" и задние фонари, похожие на когти.

Доступны два варианта авто: Allure и GT. Внутри авто имеет подогрев рулевого колеса и сидений, входящий в стандартную комплектацию. Информационно-развлекательный комплекс i-Cockpit оснащен 10-дюймовым центральным дисплеем высокой четкости с сенсорными кнопками быстрого доступа, которые можно настраивать. В дополнение к навигации TomTom и удаленным обновлениям Peugeot также обеспечил e-408 функционалом ChatGPT. Искусственный интеллект отзывается на пароль "Ok Peugeot".

Хотя комплектация GT не предлагает никаких отличий в плане мощности, передние и задние окна, а также ламинированные боковые оконные стекла – для целей амортизации и безопасности – становятся еще толще. Также доступны более модные фары и электрические двери багажника, в то время как Apple Carplay и Android Auto, которые предлагаются в стандартной комплектации, сочетаются с более роскошной звуковой системой и улучшенным пакетом помощи водителя.

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