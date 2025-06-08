Может обогнать даже Францию: Испания бьет туристические рекорды

Казалось бы, ничто не может поколебать позиции Франции как неоспоримого мирового лидера в туризме. На протяжении десятилетий эта страна держала корону первенства, привлекая миллионы путешественников блеском Парижа, виноградниками Бордо и атмосферой изысканности.

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Но 2025 год может стать переломным – на арену уверенно выходит новый претендент. Детали рассказало издание Travel off Path.

Испания демонстрирует нешуточные туристические амбиции. Страна фламенко, тапас и средиземноморского солнца врывается в туристический сезон 2025 года с необычайной силой. Уже за первые четыре месяца года Испания приняла около 25,6 миллиона иностранных туристов – это на 7,1% больше, чем в тот же период 2024-го, который и сам был рекордным.

Особенно впечатляющим стал апрель – 8,6 миллиона посетителей, что превышает прошлогодние показатели более чем на 10%. Это новый исторический рекорд месяца. Испания привлекает не только классикой – Барселоной, Мадридом, Андалусией – но и идиллическими островами, богатым культурным наследием и относительной доступностью.

Впрочем, Франция не сдается. В 2024 году она установила собственный рекорд, приняв более 100 миллионов туристов, усиленная глобальными событиями вроде Кубка мира по регби и подготовки к летней Олимпиаде в Париже.

В начале 2025-го официальные полные данные еще не обнародованы, однако предварительные отчеты свидетельствуют о росте авиаприбылей на 8% и доходов от туризма на 6% в первом квартале. Это подтверждает: спрос на Францию сохраняется высоким, а ее привлекательность – стабильной.

Испания, по словам министра туризма, целится в рекорд – до 98-100 миллионов туристов в 2025 году. Если динамика сохранится, она имеет все шансы догнать или даже опередить Францию. Уже сейчас аналитики отрасли заговорили о "туристической революции" и потенциальном лидерстве Испании впервые в истории.

Ключевым фактором станет летний сезон, когда посещаемость обеих стран традиционно достигает пика. Поэтому европейский туризм в 2025 году развивается впечатляющими темпами, а Франция и Испания - главные игроки этого соревнования.

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