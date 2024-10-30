Можно посетить даже вулканы: названо лучшее место для прогулок в мире

Куда бы вы ни отправились в отпуск, конечно, вам захочется оказаться в месте, где интересно было бы гулять. В идеале прогулка должна пролегать по необычному маршруту с интересным ландшафтом и зрелищными видами.

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Как пишет издание Express, рейтинг самых интересных мест для путешествий в 2025 году составили авторы журнала National Geographic. В него вошли 25 локаций по всему миру.

Первое место в списке занял город Антигуа в центральноамериканской стране Гватемале (не путать с островом Антигуа в Карибском море). В городе прекрасно сохранилось испанское колониальное наследие. И туристам здесь будет легко и интересно передвигаться пешком.

Каждый гость города может прогуляться по брусчатке одной из старинных улиц в центре города. А может исследовать парки или даже подняться на один из вулканов, откуда открывается потрясающий вид на весь Антигуа.

И именно подъем на вулкан называют самым незабываемым опытом туристы, уже посетившие гватемальскую жемчужину. Такой поход имеет относительно невысокий уровень сложности, хотя и нуждается в определенной физической подготовке. Тренированные гиды организуют все так, что ни один член группы не выбьется из сил, а вознаграждением станет пейзаж, от которого перехватывает дух.

Туристы, которые уже совершили такую экскурсию, советуют выбирать для нее одежду и обувь, которые не жалко испачкать. А также выходить в путь как можно раньше. Для желающих, кстати, доступны конные прогулки.

А в целом рейтинг 25 лучших туристических направлений в 2025 году выглядит так:

Антигуа, Гватемала

Национальный лес Окала, Флорида

Бангкок, Таиланд

Раджа-Ампат, Индонезия

Гвадалахара, Мексика

Кинобитские монастыри, Италия

Лос-Анджелес, Калифорния

Гренландия

Каназово, Япония

Eastern & Oriental Express, Малайзия

Брашов, Румыния

Серрадо, Бразилия

Нортленд, Новая Зеландия

Сенегал

Хайда-Гваи, Британская Колумбия

Барбадос

Долина Суру, Индия

Бойсе, Айдахо

Абу-Даби, ОАЭ

Река Муррей, Австралия

Квазулу-Натал, Южная Африка

Архипелаг Стокгольм, Швеция

Корк, Ирландия

Западные острова, Шотландия

Тунис

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