Можно посетить даже вулканы: названо лучшее место для прогулок в мире
Куда бы вы ни отправились в отпуск, конечно, вам захочется оказаться в месте, где интересно было бы гулять. В идеале прогулка должна пролегать по необычному маршруту с интересным ландшафтом и зрелищными видами.
Как пишет издание Express, рейтинг самых интересных мест для путешествий в 2025 году составили авторы журнала National Geographic. В него вошли 25 локаций по всему миру.
Первое место в списке занял город Антигуа в центральноамериканской стране Гватемале (не путать с островом Антигуа в Карибском море). В городе прекрасно сохранилось испанское колониальное наследие. И туристам здесь будет легко и интересно передвигаться пешком.
Каждый гость города может прогуляться по брусчатке одной из старинных улиц в центре города. А может исследовать парки или даже подняться на один из вулканов, откуда открывается потрясающий вид на весь Антигуа.
И именно подъем на вулкан называют самым незабываемым опытом туристы, уже посетившие гватемальскую жемчужину. Такой поход имеет относительно невысокий уровень сложности, хотя и нуждается в определенной физической подготовке. Тренированные гиды организуют все так, что ни один член группы не выбьется из сил, а вознаграждением станет пейзаж, от которого перехватывает дух.
Туристы, которые уже совершили такую экскурсию, советуют выбирать для нее одежду и обувь, которые не жалко испачкать. А также выходить в путь как можно раньше. Для желающих, кстати, доступны конные прогулки.
А в целом рейтинг 25 лучших туристических направлений в 2025 году выглядит так:
- Антигуа, Гватемала
- Национальный лес Окала, Флорида
- Бангкок, Таиланд
- Раджа-Ампат, Индонезия
- Гвадалахара, Мексика
- Кинобитские монастыри, Италия
- Лос-Анджелес, Калифорния
- Гренландия
- Каназово, Япония
- Eastern & Oriental Express, Малайзия
- Брашов, Румыния
- Серрадо, Бразилия
- Нортленд, Новая Зеландия
- Сенегал
- Хайда-Гваи, Британская Колумбия
- Барбадос
- Долина Суру, Индия
- Бойсе, Айдахо
- Абу-Даби, ОАЭ
- Река Муррей, Австралия
- Квазулу-Натал, Южная Африка
- Архипелаг Стокгольм, Швеция
- Корк, Ирландия
- Западные острова, Шотландия
- Тунис
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