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Можно посетить даже вулканы: названо лучшее место для прогулок в мире

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
681
Можно посетить даже вулканы: названо лучшее место для прогулок в мире

Куда бы вы ни отправились в отпуск, конечно, вам захочется оказаться в месте, где интересно было бы гулять. В идеале прогулка должна пролегать по необычному маршруту с интересным ландшафтом и зрелищными видами.

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Как пишет издание Express, рейтинг самых интересных мест для путешествий в 2025 году составили авторы журнала National Geographic. В него вошли 25 локаций по всему миру.

Можно посетить даже вулканы: названо лучшее место для прогулок в мире

Первое место в списке занял город Антигуа в центральноамериканской стране Гватемале (не путать с островом Антигуа в Карибском море). В городе прекрасно сохранилось испанское колониальное наследие. И туристам здесь будет легко и интересно передвигаться пешком.

Каждый гость города может прогуляться по брусчатке одной из старинных улиц в центре города. А может исследовать парки или даже подняться на один из вулканов, откуда открывается потрясающий вид на весь Антигуа.

И именно подъем на вулкан называют самым незабываемым опытом туристы, уже посетившие гватемальскую жемчужину. Такой поход имеет относительно невысокий уровень сложности, хотя и нуждается в определенной физической подготовке. Тренированные гиды организуют все так, что ни один член группы не выбьется из сил, а вознаграждением станет пейзаж, от которого перехватывает дух.

Можно посетить даже вулканы: названо лучшее место для прогулок в мире

Туристы, которые уже совершили такую экскурсию, советуют выбирать для нее одежду и обувь, которые не жалко испачкать. А также выходить в путь как можно раньше. Для желающих, кстати, доступны конные прогулки.

А в целом рейтинг 25 лучших туристических направлений в 2025 году выглядит так:

  • Антигуа, Гватемала
  • Национальный лес Окала, Флорида
  • Бангкок, Таиланд
  • Раджа-Ампат, Индонезия
  • Гвадалахара, Мексика
  • Кинобитские монастыри, Италия
  • Лос-Анджелес, Калифорния
  • Гренландия
  • Каназово, Япония
  • Eastern & Oriental Express, Малайзия
  • Брашов, Румыния
  • Серрадо, Бразилия
  • Нортленд, Новая Зеландия
  • Сенегал
  • Хайда-Гваи, Британская Колумбия
  • Барбадос
  • Долина Суру, Индия
  • Бойсе, Айдахо
  • Абу-Даби, ОАЭ
  • Река Муррей, Австралия
  • Квазулу-Натал, Южная Африка
  • Архипелаг Стокгольм, Швеция
  • Корк, Ирландия
  • Западные острова, Шотландия
  • Тунис

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