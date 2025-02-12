Мясные и очень бюджетные бризоли за 10 минут: самый простой рецепт

Мясной фарш – идеальная основа для приготовления вкусных и сытных котлет, а также бризолей, тефтелей. Для яркого вкуса добавьте в основу еще специи, чеснок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей, с куриным фаршем, специями и кляре из яиц.

Ингредиенты:

вафли

яйца – 4 шт. для обжарки+майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)

масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

куриный фарш (филе и бедро) – 700 г

морковь – 1 шт. большая

лук – 2 шт. средние

сметана – 2 ст.л.

панировочные сухари – 2 ч.л. с горкой

зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

пахотный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешайте.

2. Из вафель сформируйте заготовки.

3. К 4 яйцам добавьте сметану или майонез и взболтать вилкой.

4. Обмокните заготовки и обжарьте на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

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