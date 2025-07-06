На Черновицкой области поймали 15-килограммовую рыбу, которая является ценным объектом спортивной рыбалки. Фото

В Черновицкой области мужчина поймал во время рыбалки сома, который оказался достаточно ценным.

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Так, об этом улове стало известно через сообщение в группе в Facebook "Рыбалка Милиево". Именно там появились соответствующие фото, а также указано, что сом весит около 15 килограммов.

На изображении, вероятно, европейский сом (Silurus glanis), также известный как сом-рыба или просто сом.

Европейский сом – это большой пресноводный сом, обитающий в Центральной, Южной и Восточной Европе. Он известен своей широкой, плоской головой, широким ртом с многочисленными мелкими зубами, двумя длинными усиками на верхней челюсти и четырьмя более короткими усиками на нижней челюсти.

Сомы предпочитают большие, теплые озера и реки с медленным течением, где они обычно держатся в глубоких ямах.

Это самая большая пресноводная рыба в Европе, достигающая значительных размеров. Самый длинный зарегистрированный сом, пойманный в реке По в Италии в 2023 году, достигал 2,85 м.

Сомы являются типичными донными хищниками и питаются насекомыми, ракообразными, другой рыбой и даже мелкими млекопитающими.

Европейский сом является ценным объектом спортивной рыбалки и был интродуцирован в Западную Европу именно с этой целью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что польский рыбак поймал сома длиной почти три метра.

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