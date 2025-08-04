На iPhone можно будет увидеть, сколько времени нужно для полной зарядки: новая функция

Мобильная операционная система Apple iOS 26, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования, предложит пользователям новую полезную функцию. Отныне владельцы iPhone смогут увидеть, сколько времени осталось до полной зарядки батареи гаджета.

Видео дня

Оценка в режиме реального времени отображается прямо в настройках аккумулятора, пока iPhone подключен к сети. Это поможет лучше планировать циклы подзарядки смартфона, пишет издание MacRumors.

Как проверить оставшееся время до полной зарядки:

откройте "Параметры" на iPhone;

нажмите "Аккумулятор";

найдите расчетное время, которое отображается рядом с индикатором зарядки (отображается как "XX мин").

Расчетное время отображается в виде простого значения, например "18 мин" или "45 мин". Показатель дает мгновенный ответ, сколько времени осталось до полной зарядки iPhone.

Эта функция особенно удобна при переключении между различными способами зарядки. Например, вы можете убедиться, что используете быстрое зарядное устройство, поскольку время ожидания сокращается в зависимости от качества адаптера. Менее качественные или изношенные устройства увеличивают время до полной зарядки, и это теперь можно будет увидеть на экране своего устройства.

iOS 26 также будет отображать информацию о зарядке прямо на экране блокировки. Когда iPhone будет заряжаться, начиная с низкого уровня заряда батареи, на экране блокировки начнет отображаться время, необходимое для достижения как минимум 80% заряда.

При использовании более медленного зарядного устройства, на экране блокировки также появится сообщение об этом. Так можно будет определить причину, почему гаджет заряжается дольше, чем ожидалось.

Операционная система iOS 26 в настоящее время находится на стадии бета-тестирования и, как ожидается, выйдет в общий доступ осенью.

Ранее OBOZ.UA публиковал инструкцию, как сбросить сетевые настройки iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.