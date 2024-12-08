На какие авто могут заметно упасть цены в 2025 году: пять надежных моделей

Экономическая ситуация не улучшается и цены стабильно растут. Приобретение нового авто всегда несет риски чрезмерных дополнительных затрат. Однако аналитики отмечают, что с появлением новых моделей, резким ростом количества электромобилей (EV) и увеличением ассортимента покупатели даже будут наблюдать падение цен на популярные модели автомобилей.

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Цены на автомобили будут меняться. Эксперты CarEdge прогнозируют, что к концу следующего года цены на некоторые новые автомобили упадут на 3-5%.

Toyota Camry

Toyota Camry является давним фаворитом для тех, кто ищет надежное авто. Известная своей долговечностью и низкими затратами на техническое обслуживание, Camry постоянно занимает высокие позиции в рейтингах надежности.

Водителям сообщили отличную новость: в связи с тем, что Toyota выпускает новые модели и шире продвигается на рынок электромобилей, более старые версии Camry могут стать доступнее. В то время как последние выпуски оснащены передовыми технологиями, функциями безопасности и элегантным дизайном, более старые модели все еще будут предлагать характерную для Camry надежность по удобной цене.

Ford Mustang Mach-E

Рынок электромобилей преуспевает, и поскольку все больше производителей выпускают бюджетные электромобили, некоторые текущие модели, естественно, станут доступнее. Ford Mustang Mach-E, настоящий хит на момент выхода, предположительно несколько снизится в цене в 2025 году.

Ford уже снизил цены на модель в начале этого года после падения продаж, и волна новых, более дешевых электромобилей от Ford и других автопроизводителей сделает старые электрические модели, даже такие популярные, как Mach-E, более доступными.

Chevrolet Bolt

Цена Chevrolet Bolt, одного из первых доступных электромобилей, также может значительно снизиться в следующем году. Поскольку такие конкуренты, как Tesla, Hyundai и Kia, выпускают собственные недорогие электрические варианты, более старые модели Bolt должны подешеветь, чтобы остаться в игре. В частности, модели 2022 и 2023 годов могут предложить довольно привлекательную стоимость, поскольку они начинают заполнять рынок подержанных автомобилей.

Nissan Leaf

Еще один электромобиль, цена которого может упасть в 2025 году – Nissan Leaf. Это надежный вариант для тех, кто хочет перейти на полностью электрическое транспортное средство. Однако с прогрессом в технологии аккумуляторов и ростом конкуренции со стороны новых электромобилей старые модели Leaf, скорее всего, станут намного доступнее. Поскольку устаревшее автомобильное зарядное устройство ChaDeMo становится все труднее найти, спрос упадет, а это значит, что дилерские центры могут снизить цены в 2025 году.

Kia Forte

Kia Forte занял свою нишу как бюджетный, надежный седан. В 2025 году эксперты прогнозируют снижение цен на модели 2022-2024 годов, поскольку Kia продвигается вперед с новыми дизайнами и функциями в последних итерациях. Модель 2024 уже включена в список самых дешевых автомобилей Kelley Blue Book 2024-2025.

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