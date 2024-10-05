На какие авто зимой упадут цены: 6 моделей, достойных внимания
В поиске выгодных предложений потенциальные покупатели тщательно анализируют авторынок. Последние годы приятных новостей было мало – средние цены как на новые, так и на б/у транспортные средства если и колебались, то только возле рекордно высоких отметок.
Аналитики из Kelley Blue Book обратили внимание на то, что в последнее время наблюдается падение цен. Средняя цена сделки в августе составила 47 870 долларов, что несколько ниже среднего показателя предыдущего года (48 126 долларов). Эксперты рассказали, цены на какие авто могут существенно снизиться зимой.
Эрин Китинг, исполнительный аналитик компании KBB Cox Automotive, отметила, что в некоторых случаях цены могут значительно снизиться – особенно на плохо продаваемые транспортные средства.
"В нашем последнем опросе дилеров уведомление о ценовом давлении было очень четким. Дилеры говорят, что продажи идут в медленном темпе, и растет вероятность снижения цен", – подчеркнула Китинг.
Чем дольше автомобиль "стоит на витрине", тем больше вероятность, что дилер предложит скидки и другие льготы, чтобы освободить место для более актуальных и популярных моделей.
Важным показателем, когда речь идет о прогнозировании резкого падения цен, является рыночное предложение автомобиля или MDS. По данным CarEdge, MDS измеряет количество дней, которые понадобятся, чтобы продать всю конкретную модель автомобиля на основе текущего уровня продаж. Высокий MDS свидетельствует об избытке предложения, что дает покупателям рычаг для переговоров.
На основе анализа CarEdge, проведенного в сентябре 2024 года, цены на некоторые автомобили могут существенно снизиться этой зимой.
Mercedes-Benz GLC Class
- MDS: 448
- Всего на продажу: 1 584
- Всего продано (предыдущие 45 дней): 159
Hyundai Kona Electric
- MDS: 393
- Всего на продажу: 646
- Всего продано (предыдущие 45 дней): 74
Audi RS e-tron GT
- MDS: 360
- Всего на продажу: 600
- Всего продано (предыдущие 45 дней): 65
Jeep Renegade
- MDS: 332
- Всего на продажу: 1328
- Всего продано (предыдущие 45 дней): 180
Jeep Grand Wagoneer L
- MDS: 327
- Всего на продажу: 1328
- Всего продано (предыдущие 45 дней): 183
Dodge Hornet
- MDS: 323
- Всего для продажи: 13 477
- Всего продано (предыдущие 45 дней): 1879
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