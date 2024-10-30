На какие дни приходятся Рождество и Новый год-2025: будут ли выходные

Рождественско-новогодние праздники приносят особую атмосферу веры в чудо. После перехода на новоюлианский календарь дата Рождества у православных верующих совпадает с католиками – украинцы будут отмечать Рождество 25 декабря.

Видео дня

По традиции на Сочельник принято готовить 12 постных блюд, а с первой звездой начинаются праздничные колядки. OBOZ.UA рассказывает, на какие дни приходятся Рождество и Новый год-2025 и будут ли украинцы иметь дополнительные выходные.

Когда Рождество и Рождественский пост

Рождество отмечается 25 декабря по новому стилю. В этом году это среда.

Украинцы, которые продолжают жить по старому церковному календарю, будут отмечать Рождество 7 января 2025 года, во вторник.

Перед Рождеством верующие традиционно соблюдают 40-дневный пост, смысл которого не только в ограничении пищи, а в очищении мыслей, молитвах и добрых делах.

По новому стилю Рождественский пост начнется 15 ноября и продлится до 24 декабря. Верующие не употребляют мясо, молочные продукты и яйца. Однако дети, беременные женщины и имеющие хронические болезни обычно освобождаются от поста.

По старому стилю Рождественский пост продлится с 28 ноября по 6 января.

Новый год-2025

Обычно в последний день украинцы устраивали громкие гуляния – так было до полномасштабной войны. Сейчас Новогодние праздники – это возможность собраться всей семьей за праздничным столом, вспомнить тех, кто не рядом с верой в мир и победу встретить новый 2025 год.

Новый год-2025 будут встречать в ночь со вторника, 31 декабря, на среду, 1 января.

Будут ли выходные на Рождество и Новый Год

Рождество и Новый год – официальные праздники, поэтому КЗоТ предусмотрен дополнительный выходной.

Но в Украине действует военное положение, поэтому выходного не будет, ведь во время войны дополнительные нерабочие дни не предоставляются.

Среда 25 декабря, вторник 31 декабря и среда 1 января будут рабочими днями. Однако работодатели по своему усмотрению могут предоставить выходной сотрудникам частных компаний, но в государственных учреждениях выходного не будет.

Когда будет Старый Новый год 2025

Дата Щедрого вечера или Старого Нового года не изменилась из-за перехода на новоюлианский календарь. Дело в том, что это не церковный праздник, так что смена календаря на его дату не влияет. Старый Новый год украинцы будут отмечать в ночь с 13 на 14 января.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда девать живую срубленную елку после праздников.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.