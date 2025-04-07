На любой вкус: лучшие фильмы для детей

Выбор фильмов для семейного просмотра может быть настоящим вызовом, ведь хочется найти что-нибудь, что будет интересно и детям, и взрослым. Хороший фильм для детей не только развлекает, но и учит важным ценностям, развивает воображение и эмоциональную чувствительность.

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В этой подборке OBOZ.UA собрал самые лучшие фильмы для детей, которые подарят множество ярких впечатлений. Здесь вы найдете как классические мультфильмы, так и новые интересные ленты, которые гарантированно понравятся малышам. Для родителей это шанс не только провести время с детьми, но и начать интересные беседы на важные темы.

Клара и волшебный дракон (2019)

Это украинский анимационный фильм в жанре фэнтези, режиссером которого является Александр Клименко. Сюжет разворачивается вокруг Клары, которая вместе с друзьями пытается спасти волшебного дракона от сил зла. В международном прокате фильм известен под названиями "Клара" и "Маленький дракон". Премьера фильма в Украине состоялась 26 октября 2019 года. По сюжету, раз в тысячу лет в сказочном лесу появляется волшебный Дракон, обладающий необычайными способностями, на которые охотятся Силы Зла. Во время путешествия друзья узнают, что Силы Зла действительно охотятся не только на Дракона, а также на Клару.

Дора и потерянный город (2019)

Это американский приключенческий фильм режиссера Джеймса Бобина, являющегося адаптацией популярного мультсериала "Дора-путешественница". Сюжет разворачивается вокруг Доры, которая вместе со своими друзьями отправляется на поиски потерянного города инков, чтобы спасти своих родителей. Фильм сочетает в себе элементы приключенческого кино и комедии, а также содержит множество ссылок на оригинальный мультсериал. В ленте показано путешествие главных героев через перуанские джунгли, где они встречаются с разными опасностями и испытаниями. Конечность фильма показывает, как Дора с друзьями, после всех приключений, возвращаются в обычную жизнь, а негативные персонажи остаются в потерянном городе.

Том и Джерри (2021)

Это комедийный анимационно-игровой фильм, сочетающий классическую анимацию и современные игровые элементы. Лента рассказывает историю, где Джерри, непоседливый мышонок, создает множество проблем в престижном отеле Нью-Йорка, мешая подготовке к важной свадьбе. Поскольку сама героиня не может справиться с ситуацией, она обращается к Тому, коту, который имеет целью поймать Джерри.

Страна снов (Slumberland, 2022)

Это американский фэнтезийный приключенческий фильм режиссера Фрэнсиса Лоуренса. Фильм рассказывает историю девочки Немо, которая в поисках своего покойного отца попадает в мир снов, где встречает эксцентричного вора Флипа. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Момоа и Марлоу Баркли. Фильм основан на серии комиксов "Маленький Немо в стране сна" Винзора Маккея. Он объединяет элементы фэнтези, приключений и семейной драмы.

Кристофер Робин (2018)

Это приключенческий фильм режиссера Марка Форстера, вдохновленный книгами Алана Милна о Винни-Пухе. В центре сюжета — взрослый Кристофер Робин, погрузившись в рутину взрослой жизни, встречает своих старых друзей из Стоакрового Леса. Фильм совмещает элементы приключенческого кино, фэнтези и семейной драмы.

Колдунья (2014)

Это приключенческо-драматический фильм, который является адаптацией классической сказки Шарля Перро "Спящая красавица". В главных ролях — Анджелина Джоли, сыгравшая роль Малефисенты, и Эль Феннинг, исполнившая роль принцессы Авроры. Сюжет рассказывает историю молодой волшебницы Малефисенты, чья спокойная идиллия в заколдованном лесу была нарушена людьми, принесшими разрушение. Из-за боли и предательства она накладывает страшное заклятие на новорожденную принцессу Аврору, но со временем начинает сомневаться в своих поступках, наблюдая, как растет и меняется девушка.

Колдунья: Повелительница тьмы (2019)

Это продолжение успешного фильма "Колдунья" 2014 года, рассказывающего о дальнейшей судьбе Малефисенты и Авроры. Сюжет разворачивается вокруг конфликта между людьми и волшебными существами, в котором Малефисента оказывается в центре противостояния. В фильме появляются новые персонажи, в том числе королева Ингрит, стремящаяся разорвать связь между Авророй и Малефисентой. Фильм исследует темы семьи, любви и терпимости, а также показывает эволюцию отношений между Малефисентой и Авророй.

Дулитл (2020)

Это американская фантастическая приключенческая кинокомедия, являющаяся экранизацией романа Хью Лофтинга "Путешествия доктора Дулитла". Главную роль в фильме исполнил Роберт Дауни (младший), сыгравший доктора Джона Дулитла, ветеринара, умеющего разговаривать с животными. По сюжету доктор Дулитл отправляется в опасное путешествие, чтобы найти чудодейственное лекарство для королевы Англии, а компанию ему составляют его многочисленные друзья-животные. Фильм сочетает элементы комедии, фэнтези и приключений, а также отличается яркими визуальными эффектами и юмористическими диалогами.

Золушка (2015)

Это американский романтически фэнтезийный фильм, режиссером которого является Кеннет Брана. Лента представляет собой новое кинематографическое переосмысление классической сказки Шарля Перро и анимационного фильма Disney 1950 года. Главную роль Золушки исполнила Лили Джеймс, а роль злой мачехи леди Тремейн сыграла Кейт Бланшетт. Сюжет фильма сосредоточен на девушке по имени Элла, после смерти матери имеющей дело с жестокостью своей мачехи и ее дочерей, заставляющих ее выполнять всю домашнюю работу. Несмотря на это, Элла сохраняет мужество и доброту, не теряя надежды на лучшее будущее, пока не встречает загадочного мужчину в лесу, на самом деле принца.

Кролик Питер (2018)

Американский комедийный анимационный фильм основан на знаменитых сказках Беатрикс Поттер. Персонаж кролика Петя впервые появился на страницах книг в 1902 году, и уже тогда стал популярным среди детей, а также стал первым официально запатентованным персонажем. Мультфильм рассказывает о приключениях маленького кролика, живущего вместе с семьей в сказочном лесу, где часто попадает в интересные и веселые ситуации.

В сюжете Петя с братьями и сестрами часто убегает в лес, чтобы найти приключения, но однажды решает отправиться на опасную миссию — захватить урожай у фермера МакГрегора, который не любит кроликов и часто охотится за ними. Этот смелый поступок влечет за собой ряд комических событий, ведь Петрику и его друзьям придется бороться с огромным врагом, чтобы прокормиться и пережить зиму.

Адская хоругвь, или Рождество Казацкое (2019)

Это украинский художественный фильм-сказка 2019 года, снятый режиссером Михаилом Костровым. Сценарий фильма основан на сказке Саши Лирника и рассказывает о приключениях молодого казака Семена, которого похищает Черт в рамках ставленного на Рождество объединения казацкой души с нечистой силой. В фильме переплетаются элементы украинской мифологии, комедии и фэнтези, что создает оригинальный и увлекательный сюжет.

Это история о борьбе добра и зла, где казаки, чертята и даже сам Черт выясняют, что на самом деле означает подлинное братство и честь.

Мавка. Лесная песня (2023)

Это украинский 3D-анимационный фэнтезийный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" Леси Украинки и образов украинской мифологии.

Фильм рассказывает историю любви Мавки, души Леса и деревенского парня Лукаша. Сюжет разворачивается в живописном мире украинских лесов, где живут мифические существа. Фильм отличается яркой анимацией, красивой музыкой и глубоким экологическим подтекстом.

Никита Кожемяка (2016)

Украинский 3D-анимационный фильм-фэнтези 2016 года, снятый Мануком Депояном по мотивам сказки Антона Сияники. Фильм рассказывает историю мальчика Никиты, сына богатыря Кирилла, пытающегося оградить свой мир от возвращения злого дракона.

Никита вместе с друзьями — сообразительным летучей мышью Эдди и девочкой Роксоланой — отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Жар-цветок и предотвратить возвращение дракона. Благодаря смелости и хитрости парень побеждает зло и его геройство признают даже родители.

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