На Netflix вышел третий сезон 'Викинги: Вальгалла': сериал могут закрыть

В четверг, 11 июля, на Netflix вышел третий сезон приключенческого сериала "Викинги: Вальгалла". Официально, он закрывает собой историю Лейфа Эриксона, Фрейдис Эриксдоттир, Гаральда III Сурового и Вильгельма I Завоевателя, но фанаты уже задаются вопросом, возможно ли продолжение.

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Как напоминает OBOZ.UA, "Викинги: Вальгалла" стали спинофом популярного шоу телеканала History. Его события происходят примерно спустя сто лет после оригинальной истории, во времена упадка эпохи викингов. Героические северяне сражаются за свое будущее, пытаясь завоевать Англию.

Netflix уже официально заявил, что третий сезон станет последним для "Вальгаллы". Это подтвердил и шоуранер проекта Джеб Стюарт. "Когда мы начали этот проект 5 лет назад, я усердно работал с этим невероятным актерским составом и командой, чтобы создать путешествие, которое, как мы все надеялись, доставит удовольствие… Конечно, реальные исторические личности всегда имеют больше аспектов их жизни, которые можно изучить, но с точки зрения сюжета имело смысл, чтобы наши истории Лейфа, Фрейдиса и Харальда закончились третьим сезоном", – сказал он.

По сюжету третьего сезона Фрейдис Эриксдоттир присматривает за недавно освобожденными людьми Йомсборга, тогда как Лейф Эриксон и Гаральд Сигурдссон отправляются в Константинополь за новыми приключениями. Третий сезон сразу получил положительные отзывы от зрителей. И некоторые фанаты уже выражают пожелание увидеть продолжение любимого шоу.

Что примечательно, раньше такую надежду дал им тот-таки Стюарт. В комментарии для издания Digital Spy накануне выхода второго сезона он высказался так: "Моя история продолжается и после третьего сезона, и мне хотелось бы иметь больше времени, чтобы рассказать все. Я хочу дойти до того момента, когда Вильгельм Завоеватель положит конец эпохе викингов". Однако на сегодня сериал имеет статус завершенного и ждать выхода нового сезона в ближайшее время не стоит.

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