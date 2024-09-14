На острове в Италии туристам предлагают бесплатные три ночи: какие условия

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На одном из итальянских островов туристы могут провести три ночи бесплатно. Об этом предложении подробнее рассказал The Sun.

Сардиния – один из красивейших островов Италии, известный своими удивительными пляжами и кристально чистым бирюзовым морем. Остров привлекает тысячи туристов каждый год, а теперь он еще предлагает уникальную возможность для тех, кто любит приключения и активный отдых.

Туристам, которые готовы преодолеть одну из самых известных пешеходных троп острова, предоставляется три бесплатные ночи проживания. Это инициатива под названием Leg's go in Cammino, которая предлагает невероятное путешествие по живописным маршрутам Сардинии для лиц до 35 лет.

Условия

Основным условием для бесплатного проживания является участие в прохождении исторической шахтерской тропы Санта-Барбара. Этот маршрут, организованный фондом Cammino Minerario di Santa Barbara, позволяет туристам увидеть самые красивые уголки острова. И хотя он может быть настоящим вызовом для многих, он стоит усилий. Смельчаков ожидают живописные пейзажи, старинные шахты, пещеры, леса и водопады, которые сделают это путешествие незабываемым.

Также для участия в инициативе необходимо сделать небольшое пожертвование, которое поможет поддерживать развитие исторической тропы.

Маршрут Санта-Барбары разбит на 16 этапов общей протяженностью около 500 километров. Для полного его прохождения может потребоваться около месяца. Однако для тех, кто решит принять участие, предусмотрена возможность бесплатного проживания в течение трех ночей в отелях или туристических местах Сардинии. Чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно выбрать один из трех предложенных маршрутов на сайте организации.

Программа действует с 15 сентября по конец года

Маршруты

Для участников инициативы предлагаются три основных маршрута, каждый из которых открывает уникальные пейзажи и местные достопримечательности.

Маршрут "301" начинается в городе Портоскузо, известном своей рыбалкой на тунца. Дорога ведет через исторические места Баку-Абис, Иглесиас и Небида, открывая живописные побережья и старые шахтерские регионы.

Маршрут "302" проходит через Буггеру, Портикседду и Пицинурри и финиширует в Монтевеккио, предлагая туристам незабываемые пейзажи природы и древние руины.

Маршрут "303" начинается в средневековой деревне Траталиас, продолжая через Сант'Антиоко, Карбонию и Нуракси Фигус, и заканчивается на побережье Портоскузо.

Если у вас нет возможности пройти полный маршрут на Сардинии, фонд предлагает новый семидневный пешеходный маршрут в Доломитовых Альпах. Это 170-километровый кольцевой маршрут, известный как Cammino Retico, охватывающий десять сел и позволяющий посетить девственные уголки природы северной Италии.

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