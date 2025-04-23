На Ривненщине из-за возгорания сухостоя чуть не сгорело село. Видео

В Ровенской области в Рокитновской общине произошел уже второй масштабный пожар подряд. На этот раз чуть не сгорело целое село.

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Об этом сообщил рокитновский поселковый голова Григорий Таргонский на своей странице в Facebook. "Вчера чуть не сгорела деревня Мушни. Огонь охватил огромную площадь леса, уничтожил ягодники, грибные места - то, чем мы жили, дышали, что передавали детям...", – написал он.

К тушению привлечено более 10 единиц техники и около сотни спасателей и лесоводов.

"И сегодня — новая беда. Пылает между Блажевом и Бильском. Огонь не щадит никого. Он забирает все. Мы в очередной раз умоляем: берегите лес! Не жгите сухостои, траву, не разводите костер без надобности. Это не просто "традиция" или "очищение полей" – это путь к катастрофе. Опомнитесь. Потому что завтра может быть поздно", – заявил чиновник.

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