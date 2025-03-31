На сайте Apple незаметно появилось новое устройство: что с ним не так

От Apple Watch до гарнитуры Vision Pro – Apple давно умеет удивлять инновациями и эффектными презентациями. Но на этот раз компания выбрала совсем другой подход – неожиданный и ироничный. В разделе Mac на официальном сайте Apple появилось новое устройство – Lumon Terminal Pro.

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Устройство расположено рядом с MacBook Air, MacBook Pro и iMac, имеет отметку "Новинка" и выглядит как еще один революционный продукт. Но есть один нюанс – купить его нельзя. Детали рассказало издание Daily Mail.

Что такое Lumon Terminal Pro

Lumon Terminal Pro – это фиктивный компьютер, придуманный для сериала "Severance" (на украинском – "Разрыв") от Apple TV+. По сюжету, Lumon Terminal Pro используется работниками вымышленной корпорации Lumon Industries – технологической компании, проводящей тревожную практику "отрыва": процедуру, разделяющую сознание работника на "рабочую" и "личную", полностью изолируя память об офисе и внешнем мире друг от друга.

Сотрудники команды Macrodata Refinement часами сидят за этими компьютерами, сортируют непонятные цифры на экранах, не зная, зачем это делают. И именно этот компьютер Apple теперь представила в качестве реального устройства в своем онлайн-магазине.

Ажиотаж в соцсетях

Хотя Lumon Terminal Pro не продается, он произвел настоящий фурор в соцсетях. Пользователи X (Twitter) массово делятся скриншотами из Apple Store, шутят и даже искренне желают иметь этот гаджет в реальности:

"Это здорово! Apple теперь имеет Lumon Terminal Pro в своем списке", – написал один пользователь.

"Я бы так быстро нажал "Купить"", - добавил другой.

"Я видел это трижды и подумал, что это шутка. Но это реально".

"Я бы без иронии приобрел один".

Apple, похоже, не только не отрицает интерес, но и активно поддерживает шутку. Нажав на Lumon Terminal Pro в списке компьютеров Mac, пользователи попадают на специальную целевую страницу. Там можно рассмотреть фиктивный компьютер, прочитать сообщения в стиле сериала.

Пользователям предлагают просмотреть видео о том, как монтировался сериал Severance на компьютерах Mac.

Apple снова демонстрирует мастерство не только в инженерии, но и в современном сторителинге и маркетинге. Этот шаг – рекламная кампания, фан-сервис для поклонников сериала и тонкий троллинг в стиле самой Apple.

Lumon Terminal Pro уже стал символом креативного подхода Apple к медиа и коммуникации.

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