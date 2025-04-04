На Винниччине любитель природы хочет посадить возле легендарного стадиона экзотические деревья

В Винницкой области любитель природы хочет засадить зону возле легендарного стадиона экзотическими деревьями

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В Казатине (Винницкая область) географ Сергей Лещук предложил облагородить зеленую зону стадиона "Локомотив" экзотическими деревьями – церцисами китайскими.

Он обратился с такой идеей к директору стадиона Владимиру Шурману. Господину Владимиру замысел понравился и он решил такой идее огласить, пишут местные СМИ.

"Это декоративное листопадное дерево или высокий куст, достигающий 2–3 метров в высоту. Его наиболее впечатляющая особенность – весеннее цветение, когда голые ветви покрываются густыми гроздьями мелких розово-пурпурных цветов. Цветок не очень большой, всего 4–5 мм, но в гроздье они создают эффект "цветущего облака". После цветения на дереве появляются большие, сердцевидные листья светло-зеленого цвета, которые осенью приобретают золотисто-желтые оттенки", – рассказал географ.

Церцисс китайский предпочитает солнечные места или легкую полутень, хорошо растет на плодородных, дренированных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Церцисс – растение относительно засухоустойчивое, однако в жаркие периоды требует умеренного полива.

Растет она в северной части Китая, Монголии и Кореи. Так что у нас церцисс должно хорошо прижиться. Молодые саженцы следует защищать от сильных морозов, поскольку церцисс саженцы чувствительны к низким температурам и выдерживает снижение до -20°C. Благодаря своей необычайной весенней красоте церцисс прекрасно подходит для посадок в садах и парковых зонах.

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