Начало интригует: Netflix показал отрывок 2 сезона 'Уэнздей'

Этим летом Netflix выпустит второй сезон хитового сериала "Уэнздей", и пока сюжет шоу держат в секрете. Однако его фанатов решили порадовать необычным тизером.

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На социальных платформах стриминга появился ролик, в котором без дополнительного монтажа показываются первые 6 минут дебютной серии сезона. Впервые его продемонстрировали во время фанатского ивента Tudum.

Ролик повествует историю о летних каникулах Уэнздей Аддамс, которую в сериале играет Дженна Ортега. Зритель узнает из него, что героиня провела свое свободное время, охотясь на маньяка, которого называют Канзасский Скальпер. Его в шоу воплотит звезда "Шестого чувства" Хейли Джоэл Осмент.

Начинается представленный фрагмент с жуткой сцены, где Уэнздей сидит связанная за столом в подвале дома маньяка. Вокруг нее рассажены куклы. Далее зрителям показывают, как она с помощью своих сверхъестественных сил выслеживает Скальпера, но и сама попадает к нему в лапы. Более того, маньяк пополняет свою коллекцию куклой, которая копирует внешность Уэнздей. Именно так он поступает со всеми своими жертвами.

Впрочем, Уэндзей удается освободиться с помощью Вещи, который все время был рядом с ней. Далее героиня предлагает своему обидчику поиграть куклами, на чем ролик обрывается.

Что было дальше, зрители смогут узнать 6 августа, когда выйдет первая часть второго сезона "Уэнздей". Она будет состоять из четырех эпизодов. Вторая часть, в которую также войдет четыре серии, будет представлена 3 сентября. Режиссером половины эпизодов выступит Тим Бартон.

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