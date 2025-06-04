Начало июня принесет большие перемены трем знакам зодиака

В начале июня движение Сатурна, Урана и Меркурия принесет большие изменения в жизни трех знаков зодиака. Их ожидают неожиданные предложения, внутренние решения или изменения обстоятельств.

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Подготовиться к изменениям стоит Овну, Весам и Козерогу, пишет Madeinvilnius. Они повлияют на работу, отношения и планы.

Овен

Овна ожидают профессиональные прорывы, как положительные, так и такие, что заставят вас переосмыслить свое направление. Меркурий принесет вам ясное мышление, а Уран – сюрпризы. Ситуации в вашей жизни могут решиться сами собой, быстро и решительно. Изменения вас ожидают не только в карьере, а также в окружении.

Весы

Весы будут видеть четче, что является реальным в их жизни, а что является лишь фасадом. Вы можете пересмотреть отношения, внутренне обновиться или набраться смелости отпустить то, что давно не работает. Изменения будут касаться личных отношений, решений и творчества. Не стоит бояться внутренних изменений, они свидетельствуют о взрослении.

Козерог

В начале июня планы Козерогов могут разрушиться. Однако это освободит место для лучшего в жизни. Сатурн будет способствовать пересмотру долгосрочных целей, а Марс вдохновит на действия. Изменения возможны в работе, финансах или месте жительства. В профессиональной сфере вы можете изменить направление или приостановить проекты. Также возможно вам придется принимать важные финансовые решения. Оставайтесь гибкими.