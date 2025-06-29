Начался ретроградный Нептун: два знака зодиака столкнутся со скрытой правдой

Наступает период, когда некоторые знаки зодиака столкнуться с правдой, которую они не хотели видеть. Все благодаря ретроградному движению Нептуна, которое продлится с конца июня до начала декабря 2025 года.

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Нептун, планета мечты, духовности и интуиции, в это время направляет свою энергию внутрь. Это побуждает людей замечать что-то подавленное или скрытое в межличностных отношениях, собственном выборе, убеждениях и планах на будущее, пишет Ofeminin.

Большинству знаков зодиака ретроградный Нептун принесет неопределенность и размышления. Однако для двух знаков он будет способствовать прорыву. Речь идет о Рыбах и Близнецах. То, что казалось для них стабильным, может оказаться лишь иллюзией. Осознание они могут получить во время разговора, воспоминаний или благодаря интуиции.

Рыбы

Рыбы тесно связаны с Нептуном. Они часто руководствуются чувствами и интуицией. Эти люди также склонны все идеализировать. В период ретроградного Нептуна Рыбы смогут взглянуть на жизнь более реалистично. Это может касаться отношений, в которых вы ждали перемен и игнорировали факты, или выгорания на работе. Несмотря на то, что это будет непростое для Рыб время, они получат освобождение и облегчение, что позволит им двигаться вперед.

Близнецы

Близнецов также ожидает озарение. Вы могли застрять в эмоциях, особенно когда что-то сильно задело ваши чувства. Но теперь вы получите ответ на вопрос, который вас беспокоил. Речь может идти о различных сферах жизни, например, отношениях. Они могут обнаружить, что кто-то не был с ними честным, однако Близнецы избегали сложных решений и жили в надуманной реальности. Это принесет вам очищение.

Как использовать время ретроградного Нептуна?

Стоит внимательнее присмотреться к своим эмоциям и отношениям. Возможно, правда будет нелегкой, но необходимой. Будьте честными с собой и разберитесь с вопросами, которые давно надо было решить.

Если вы чувствуете, что что-то в вашей жизни не так, не игнорируйте это. Прислушайтесь к себе, запишите свои сны и мысли в дневник.