Над Винницей заметили необычное атмосферное оптическое явление. Фото

В небе над Винницей заметили так называемый световой столб. Атмосферное оптическое явление смогла сфотографировать сотрудница областного центра гидрометеорологии.

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В 05:52 вторника, 29 апреля 2025 года, сотрудница Винницкого ЦГИ Валентина Собчук заметила в небе над городом световой (или солнечный) столб (с английского – Light pillar), рассказывает пресс-служба Винницкого областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

Ей даже удалось запечатлеть это явление на фото.

Уточняется, что это один из самых частых видов гало (визуальное атмосферное явление, оптический эффект), который является вертикальной полосой света, простирающейся от Солнца во время его заката или восхода.

Чаще всего световые столбы можно увидеть в северных широтах зимой, особенно в городах, где много искусственного освещения. В отличие от полярного сияния это явление не связано с магнитным полем Земли, а является чисто оптическим эффектом взаимодействия света и ледяных кристаллов. Несмотря на свое название, световые столбы не являются физическими объектами, и на самом деле свет не двигается вертикально в воздухе. Это оптическая иллюзия, обусловленная расположением наблюдателя, источника света и ледяных кристаллов в воздухе.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что в небе над Киевом зафиксировали интересное оптическое явление.

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