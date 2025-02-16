Надежные друзья по знаку зодиака: на них можно положиться

Астрологи назвали два знака зодиака, которые будут самыми надежными друзьями. Они всегда поддержат вас в нужный момент.

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Это Телец и Близнецы, пишет Meteoprog. Больше о качествах этих людей читайте в гороскопе.

Телец

Тельцы выделяются своей тактичностью. Люди, родившиеся под этим знаком, поддержат, когда это действительно необходимо. Если его другу понадобится побыть одному, Телец исполнит это желание. Эти люди достаточно чувствительны и честны в отношениях.

Близнецы

Для Близнецов дружба очень важна. С ними вы можете решить ваши проблемы вместе. Представители этого знака зодиака дружелюбны и любят общение, поэтому у них много друзей.