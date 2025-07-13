Надо ли поливать розмарин: названа ошибка, которая может убить его

Поскольку розмарин происходит из прибрежных регионов Средиземноморья, многие ошибочно полагают, что он не требует много полива, но один садовод предупредил, что это может быть причиной трудностей с его выращиванием.

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В видео, которым эксперт по садоводству под ником Smith's Gardentown поделился в TikTok, он предупредил, что единственная ошибка, которую часто допускают с розмарином, — это недостаточный полив.

Розмарин устойчив к засухе и требует минимального ухода, кроме ежегодной обрезки, но многие садоводы ошибочно считают, что кустарник не требует частого полива.

Эксперт пояснил, что хотя большинство советов, найденных в Интернете, касаются того, что розмарин не следует держать в переувлажненной почве, люди ошибочно интерпретируют это так, что им вообще не следует поливать свои растения розмарина.

"На самом деле, розмарин не любит жить во влажной почве, но это не значит, что он не любит воду", – сказал эксперт.

Если вы только что инвестировали в свое первое растение розмарина в контейнере, его также нужно будет часто поливать, поскольку оно имеет меньшую корневую систему, а это значит, что оно рискует быстрее высохнуть.

Поскольку розмарин устойчив к засухе, чтобы избежать его полного высыхания, садовод советует глубоко поливать его каждые одну-две недели, чтобы почва полностью поглотила влагу.

Знание того, как правильно поливать розмарин, может существенно помочь садоводам получить хороший урожай трав, которые можно использовать на кухне для приготовления пищи. Специалист также рекомендует часто обрезать его, чтобы предотвратить его вытягивание.

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