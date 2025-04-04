Надо приложить усилия: как вывести из огорода портулак

Портулак отличается невероятной живучестью и агрессивной способностью к размножению. Он может буквально захватить весь огород, если не принять своевременные меры. Несмотря на все усилия, большинство огородников встречаются с этой проблемой каждый год, ведь портулак возвращается даже после тщательной пропалки.

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Его способность производить до 3-4 поколений семян в течение одного вегетационного периода и поразительная урожайность – до миллиона семян из одного растения – делают его одним из самых распространенных и устойчивых сорняков. OBOZ.UA рассказывает об эффективных методах борьбы с портулаком.

Почему портулак опасен

Портулак – это однолетнее двудольное растение с мясистыми стеблями, способное не только выживать, но и активно размножаться даже после пропалки. В течение вегетационного сезона одно растение может дать до четырех поколений семян, а урожайность достигает более миллиона семян.

Семена портулака могут сохранять всхожесть до 30 лет. Оно прорастает при температуре от 25 °С после дождя или полива, даже если просто попало между комками почвы. Даже сломанные побеги пускают корни при малейшей влажности.

Чего не стоит делать

Не следует скармливать портулак животным, если растение уже имеет семена. Оно не переваривается и с навозом может снова попасть в почву.

Не стоит полоть портулак бессистемно. Сплошное уничтожение верхней части только способствует рассыпанию остатков, которые приживаются еще более активно.

Кроме того, нельзя оставлять остатки растения на грядке. Даже присыпанные влажной землей стебли укореняются.

Как правильно бороться с портулаком

Корневая шейка портулака находится ниже поверхности почвы. Чтобы полностью ее уничтожить, нужно выкапывать не менее 2 см вглубь. После каждой прополки все части растения следует собрать и увезти подальше – не оставляйте на грядке даже остатков. Семена портулака прорастают только с поверхности или с глубины до 15 см. Если тщательно перекопать почву, большинство семян останется глубоко и не сможет прорасти. Правильное чередование культур помогает снизить шансы сорняков закрепиться на участке. Смесь горчицы с рапсом, посеянная осенью или весной, не только удручает портулак, но и улучшает структуру почвы, обогащает ее органикой и оздоравливает.

Химические методы

Если народные и агротехнические методы не приносят результатов, после сбора урожая можно воспользоваться гербицидами, разрешенными для использования в Украине. Важно следовать инструкциям и мерам безопасности:

Самая эффективная температура для обработки – 18–20 °С.

Первые результаты появляются обычно через 3–5 дней.

Полное отмирание растения происходит в течение 2-3 недель.

Обязательно используйте защитные перчатки, избегайте контакта с открытыми участками тела, не допускайте детей и животных на обработанные площади через несколько дней после опрыскивания.

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