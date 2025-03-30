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Наиболее чуткие знаки зодиака: им трудно пережить разлуку

AstroOboz
NewsLife
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Наиболее чуткие знаки зодиака: им трудно пережить разлуку

Некоторые знаки зодиака отличаются слишком хрупкой душевной организацией. Их сердце будет разбито, если их покинет любимый человек.

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Среди наиболее чутких знаков зодиака астрологи выделяют Тельца, Рака и Козерога, пишет Meteoprog. Больше о них читайте в гороскопе.

Телец

Тельцы вдумчивые и отзывчивые. Если кто-нибудь разобьет вам сердце, им понадобится некоторое время на исцеление от боли. Своим партнерам вы доверяете искренне. Вам важно понять, что глубокая любовь и доверие – это прекрасно. После неудачных отношений вам нужно время. Не нужно торопить этот процесс. Со временем вам станет лучше.

Рак

Раки очень привязываются к любимому человеку. Вы хотите, чтобы партнер всегда был с вами. Даже если ваше сердце полностью разобьется после неудачных отношений, вы можете собрать его по частям. Это не будет простым процессом и не произойдет сразу. Дайте себе шанс влюбиться снова.

Козерог

Козероги выглядят уверенными в себе. Однако когда вы влюбляетесь, все наоборот. Вы предполагаете, что ваш партнер будет с вами до конца вашей жизни. Конец отношений для вас неожиданный. А причиной расставания может являться характер Козерога. После разрыва вам понадобится время, чтобы влюбиться снова.