Астрологи выделяют одни наиболее пессимистический знак зодиака, который почти всегда задуманный и грустный. Он постоянно ищет несправедливость и негатив, поэтому в своей жизни чувствует себя несчастным.

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Это Козерог, пишет Eska. Он находится в меланхолическом настроении, глубоких раздумьях и верит, что жизнь – это постоянная борьба, а счастье нужно усердно заслужить.

Эти люди чрезвычайно чувствительны к травмам. Они постоянно ищут негатив даже в хорошо спланированных ситуациях. Из-за своей чувствительности события Козероги переживают очень остро. Их сочувствие и эмоциональность не помогают им найти радость и счастье.

Козероги не склонны говорить о своих чувствах и редко проявляют слабость. Они дисциплинированы, ответственны и не доверяют людям. Внешне выглядят спокойными, но в душе они чувствительны и боятся неудачи.

Козероги улыбаются и показывают напористость, поэтому окружающие считают, что в их жизни нет проблем. Однако это только маска.

Козерог не ждет чудес и знает, что все имеет свою цену. Как только он достигнет своего счастья, он будет защищать его, как никто другой.