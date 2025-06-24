Найдите число за 20 секунд: головоломка

Наш мозг – очень ленивый орган. Он пытается упрощать всю полученную информацию, чтобы не перегружать себя и не потреблять слишком много энергии. Иногда это приводит к негативным последствиям, когда мы пропускаем таким образом что-то важное.

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Научиться выявлять важные закономерности даже среди очень однотипной информации можно с помощью такого инструмента, как головоломка. И OBOZ.UA предлагает сегодня решить именно такую задачу.

На предложенном изображении вы видите несколько рядов из числа 49. Куда ни кинь взглядом, везде наткнешься на скопление этих чисел. В подобных ситуациях наш мозг делает вывод, что изображение содержит только цифры 49 без всяких исключений. Но на то это и головоломка, что на самом деле в ней содержится исключение и его нужно отыскать. Исключение это – это цифра 94. На ее поиски авторы головоломки отводят 20 секунд.

Именно столько времени нужно на поиск правильного ответа людям, внимательность к деталям у которых развита действительно хорошо. Они умеют выхватывать нетипичные элементы из изображения, скорее похожего на визуальный шум.

Если вы не успели найти единственное число 94 среди однотипных чисел 49 за отведенные 20 секунд, это означает, что ваша внимательность нуждается в тренировке. А нет лучшего способа развить ее, чем довести задачу до конца самостоятельно, хоть и без лимита времени. Поэтому, если вы не справились с головоломкой вовремя, не бросайте поиски, а дайте себе столько времени, сколько нужно, чтобы найти правильный ответ.

Чтобы вы могли проверить себя или убедиться, что нужное число на головоломке все же есть, публикуем ниже подсказку. На ней число 94 выделено кружочком. Сверьте головоломку с основным заданием, чтобы убедиться – это исключение на картинке действительно имеется.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, но искать в ней нужно было божью коровку, которая отличается от остальных таких же насекомых.

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