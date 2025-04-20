Найдите сердечко: интересная пасхальная головоломка

Решение визуальных головоломок – не только увлекательное занятие, но и полезное для мозга. Такие упражнения помогают тренировать внимание к деталям, улучшают сосредоточенность и развивают пространственное мышление.

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Кроме того, это отличный способ снять стресс и немного отвлечься от ежедневных дел. Особенно популярны сейчас тематические загадки, приуроченные к праздникам. Одну из таких создал известный венгерский иллюстратор Гергей Дудаш.

Дудаш, известный также как The Dudolf, специализируется на создании красочных иллюстраций со скрытыми деталями. В его арсенале уже есть три книги, посвященные праздничным головоломкам: к Рождеству, Хэллоуину и весне. Его стиль легко узнать – это мультяшные животные, яркие цвета и задачи, заставляющие изрядно присмотреться.

Художник подготовил пасхальную головоломку: на рисунке изображены десятки кроликов и пасхальных яиц с разными узорами. Среди всего этого праздничного беспорядка спрятано яйцо с сердечком. Задача — найти именно его.

Если вам не удалось сразу его увидеть – не расстраивайтесь, это нормально. Для подсказки: сердечко спрятано на оранжевом яйце, расположенном у верхнего правого угла изображения. Оно – третье от края, недалеко от корзины.

OBOZ.UA предлагает еще одну головоломку, но на этот раз придется искать лимоны, спрятанные среди цыплят.

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