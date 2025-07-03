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Наполнят дом ароматами: какие комнатные цветы выбрать для приятного запаха

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Наполнят дом ароматами: какие комнатные цветы выбрать для приятного запаха

В создании уютной атмосферы в доме аромат играет не меньшую роль, чем освещение или интерьер. Вместо искусственных ароматизаторов все больше людей выбирают естественный источник запаха – комнатные цветы.

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Некоторые из них имеют не только декоративную привлекательность, но и выразительный, приятный аромат, способный наполнить помещение свежестью и теплом. Эксперты рассказали, какие растения лучше всего подходят для выращивания в помещении и имеют устойчивый запах.

Душистая герань

Наполнят дом ароматами: какие комнатные цветы выбрать для приятного запаха

По словам Ангалены Малавенди из компании Palmstreet, герань – идеальный вариант для комнатного выращивания. Она хорошо растет на подоконнике, требует много света, но может выдерживать и полутень.

Не пересаживайте герань в слишком большой горшок – растение цветет лучше, когда корни слегка ограничены.

Гиацинты

Наполнят дом ароматами: какие комнатные цветы выбрать для приятного запаха

Хотя гиацинты цветут только весной, их интенсивный сладкий аромат способен освежить любое помещение. Посадите луковицы группами – это усилит запах.

Совет: размещайте луковицу острым концом вверх. Гиацинтам нужно много солнечного света, если вы выращиваете их в комнате.

Нарциссы

Эти весенние цветы не только красивые, но и удивительно душистые. Малавенда рекомендует сорта Jonquil или Baby Moon, которые отличаются нежным желтым цветом и выразительным ароматом.

Нарциссы прекрасно растут в горшках с хорошо дренированной почвой. Они не требуют много воды летом, но любят солнце.

Хлебное растение (Hoya lacunosa)

Наполнят дом ароматами: какие комнатные цветы выбрать для приятного запаха

Эту разновидность хойи часто называют восковым растением. Ее миниатюрные цветы пахнут корицей. Блисс Бендалл из Нью-Йоркского ботанического сада советует имитировать естественные смены сезонов, чтобы стимулировать ее цветение.

Совет: следите за освещением и регулярностью полива, особенно зимой.

Сирень

Хотя сирень ассоциируется преимущественно с садом, некоторые ее карликовые сорта можно выращивать в контейнерах или больших горшках на балконе или веранде. Ее аромат знакомый всем – сладкий, ностальгический, весенний.

Сирень любит хорошо освещенные участки и хорошую циркуляцию воздуха. Это предотвращает образование плесени и усиливает распространение запаха.

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