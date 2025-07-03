Наполнят дом ароматами: какие комнатные цветы выбрать для приятного запаха

В создании уютной атмосферы в доме аромат играет не меньшую роль, чем освещение или интерьер. Вместо искусственных ароматизаторов все больше людей выбирают естественный источник запаха – комнатные цветы.

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Некоторые из них имеют не только декоративную привлекательность, но и выразительный, приятный аромат, способный наполнить помещение свежестью и теплом. Эксперты рассказали, какие растения лучше всего подходят для выращивания в помещении и имеют устойчивый запах.

Душистая герань

По словам Ангалены Малавенди из компании Palmstreet, герань – идеальный вариант для комнатного выращивания. Она хорошо растет на подоконнике, требует много света, но может выдерживать и полутень.

Не пересаживайте герань в слишком большой горшок – растение цветет лучше, когда корни слегка ограничены.

Гиацинты

Хотя гиацинты цветут только весной, их интенсивный сладкий аромат способен освежить любое помещение. Посадите луковицы группами – это усилит запах.

Совет: размещайте луковицу острым концом вверх. Гиацинтам нужно много солнечного света, если вы выращиваете их в комнате.

Нарциссы

Эти весенние цветы не только красивые, но и удивительно душистые. Малавенда рекомендует сорта Jonquil или Baby Moon, которые отличаются нежным желтым цветом и выразительным ароматом.

Нарциссы прекрасно растут в горшках с хорошо дренированной почвой. Они не требуют много воды летом, но любят солнце.

Хлебное растение (Hoya lacunosa)

Эту разновидность хойи часто называют восковым растением. Ее миниатюрные цветы пахнут корицей. Блисс Бендалл из Нью-Йоркского ботанического сада советует имитировать естественные смены сезонов, чтобы стимулировать ее цветение.

Совет: следите за освещением и регулярностью полива, особенно зимой.

Сирень

Хотя сирень ассоциируется преимущественно с садом, некоторые ее карликовые сорта можно выращивать в контейнерах или больших горшках на балконе или веранде. Ее аромат знакомый всем – сладкий, ностальгический, весенний.

Сирень любит хорошо освещенные участки и хорошую циркуляцию воздуха. Это предотвращает образование плесени и усиливает распространение запаха.

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