Настало звездное время: три знака зодиака с лучшими гороскопами на октябрь

Октябрь принесет мощные энергии. Солнечное затмение 2 октября и ретроградный Юпитер в Близнецах, который начнется 9 октября, окажут сильное влияние и приведут к личностным трансформациям.

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Особенно ощутимым будет влияние Юпитера на три знака зодиака. Прямой Плутон в Козероге 11 октября откроет важные истины. Астрологи говорят, что не полнолуние в Овне даст шанс каждому проявить себя и начнет эпоху успеха и процветания для Тельцов, Раков и Овнов.

Овен

Ваши интуитивные возможности усилятся в октябре. Вы можете получать важные подсказки или иметь неожиданные предчувствия. Важно не игнорировать этот голос. Особенно значимы будут дни новолуния и полнолуния, поэтому ведите дневник и старайтесь записывать свои наблюдения. Части головоломки в скором времени будут иметь смысл.

Вы будете под сильным влиянием ретроградного Юпитера в Близнецах после 9 октября. Вы откроете для себя деятельность или хобби, о которых, возможно, забыли многие годы. Пусть осознанным выбором станет приоритетность как ваших мечтаний и целей.

Телец

В октябре вы окажетесь на развилке – между новым и старым. Выбор за вами. Или вы решите принять изменения и выбрать путь славы и успеха, или страхи будут продолжать ослеплять вашу судьбу и возможности. Ваш выбор сильно повлияет на ближайшее будущее.

Два астрологических события – Плутон в Козероге после 11 октября и Меркурий, который войдет в Скорпион 13 октября, станут решающими для ключевых выводов. Вместе эти космические потоки будут заставлять вас не уклоняться от истин о себе и своем окружении. Даже если правду больно признавать, принятие перемен подтолкнет ваше творчество и интеллект, что позволит встать на путь роста.

Рак

Вас ждет месяц неожиданностей и важных открытий. Обратите внимание на символы и синхронности. Чем больше вы будете наблюдать за мельчайшими деталями жизни, тем легче будет делать правильные выборы. Октябрь станет лучшим месяцем года.

Изменения придут уже 2 октября, когда произойдет солнечное затмение в Весах. Ваш внутренний творческий гений внезапно выйдет на первый план и задаст важный вопрос: хотите ли вы остаться в ограниченных рамках или рискнете сделать что-то новаторское и творческое? Прямой Плутон в Козероге с 11 октября и сезон Скорпиона с 22 октября также сыграют заметную роль в вашей жизни. Они предложат отвергнуть стереотипы и принять свою внутреннюю силу и авторитет.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков на октябрь.

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