Настоящая Голубая лагуна: какой пляж в Европе считают лучшим

Летний отдых для многих из нас ассоциируется в первую очередь с лазурными водами теплого моря. А еще с белоснежным песчаным пляжем, на котором доступны различные развлечения. И такая настоящая райская голубая лагуна находится не где-то далеко, а прямо в пределах Европы.

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Звание лучшего на континенте недавно получил пляж Лагуна Порт Гларокавос на полуострове Халкидики в Греции. Он получил первое место в рейтинге, составленном экспертами ресурса European Beach Destinations.

Точнее место расположения этого райского уголка – это полуостров Кассандра в этом северогреческом регионе. Пляж Лагуна Порт Гларокавос сочетает в себе спокойную лагуну, прозрачную бирюзовую воду, мягкий золотистый песок и пышный сосновый лес в окрестностях. Здесь можно спокойно отдохнуть и сделать потрясающие фото на память.

Часто называемый "Голубой лагуной" Греции, Гларокавос привлекает тех, кто хочет окунуться в красоту первозданной природы. На пляже есть как организованные зоны с зонтиками и шезлонгами, так и дикие, нетронутые зоны для тех, кто ищет спокойствия и уединения. А для семей с детьми здесь есть участки мелководья, где можно не переживать за безопасность малышей.

Путешественникам, которые хотят активного отдыха, здесь предложат катание на каяках и паддлбордах. А тем, кто интересуется природой, здесь стоит обратить внимание на птиц, которые живут рядом.

В близлежащей деревне Пефкохори есть отличные таверны, где можно насладиться морепродуктами на гриле, оливками Халкидики, медом и другими региональными деликатесами. Порт Гларокавос с его непринужденной атмосферой и природной красотой поможет восстановить силы даже очень уставшим путешественникам.

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