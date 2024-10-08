Настоящее сокровище: малоизвестный город в Испании назвали идеальным для отдыха осенью

В Каталонии расположен один из самых живописных городков в Испании. Кастельфоллит-де-ла-Рока построен на базальтовой скале, высотой более 50 метров и почти километр в длину. Она образовалась при наложении двух потоков лавы.

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Город находится на пересечении рек Флувиа и Торонелл, между которыми возвышается скала. Эксперты рассказали, почему Кастельфоллит-де-ла-Рока, где почти нет туристов, станет идеальным местом для осеннего отдыха.

Уникальный город, расположенный между двумя реками, "держится" на вершине базальтовой скалы.

Кастельфоллит-де-ла-Рока является частью природного парка вулканической зоны Ла Гарроча. Городок славится своими идиллическими булыжными улочками, средневековыми домами и невероятными видами, которыми посетители могут наслаждаться с площади, прямо на краю скалы.

Природный заповедник вулканической зоны Гарроча – это уникальная охраняемая территория, где никогда нет толп туристов. На Tripadvisor город на скале обозначают "жемчужину вне главных маршрутов".

Удивительный город сохранил дух Средневековья. Прогулку следует начать с восточной окраины – площади Жузепа Пла (Plaça de Josep Pla) – большой обзорной площадки, откуда открывается великолепный панорамный вид на леса, скалы и горы.

На площади находится древняя церковь Сан-Сальвадор (Iglesia de Sant Salvador). Историки говорят, что она была заложена, как минимум, в XIII веке – именно тогда появилось первое летописное упоминание, дошедшее до наших дней. Церковь используется не только для служения мес. Здесь действует краеведческий музей и картинная и фотогалерея.

В городе есть бары и рестораны для комфортного отдыха. Can Llorenç расположен прямо на краю скалы. Среди гастрономических предложений есть мясо на угле, печеные овощи или каннелони. В тихом и уютном Cal Ganxo можно выпить кофе на маленькой террасе с идеальным видом на горы.

Вблизи Кастельфоллит-де-ла-Рока есть и другие места, достойные внимания: Бессал, город Жирона и фантастическое озеро Баньолес.

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