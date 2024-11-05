Натали Портман показала 'прическу мести' и идеально вписалась в осенние тренды

Каре стало символом перемен и нового этапа жизни. Часто после тяжелых и драматических событий хочется почувствовать легкость, отрезав волосы, и наслаждаться обновленным отражением в зеркале – по крайней мере, пока не придет осознание, что с короткой прической хлопот бывает больше, чем с длинной.

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Однако есть стильный тренд, уже ставший классикой. Недавно актриса Натали Портман появилась на публике с идеальной стрижкой боб, придавшей ее образу утонченности и элегантности.

Боб стал настоящим хитом осени-2024. Знаменитости решаются на кардинальное изменение внешности и выбирают эту стрижку не только чтобы обозначить изменения в жизни. Это именно тот случай, когда волосы помогут привлечь внимание к стилю и образу.

Боб – это практический выбор на каждый день. И неважно, прямые у вас волосы или вьющиеся. Короткая стрижка подчеркнет профиль, придаст легкости и утонченности.

Ошибочно считать, что это слишком простая прическа, которая для праздничных выходов будет неуместной, ведь не оставляет слишком много вариантов для укладки.

Натали Портман произвела из своего последнего появления на красной ковровой дорожке настоящий фурор. СМИ приписывают эту трансформацию ее недавнему разводу с французским хореографом Бенжаменом Мильпье. Портман представила свою текстурированную стрижку на Ballons d'Or в Théâtre du Châtele в Париже.

Стилистом выступила креативная директор Dior Мария Грация Кьюри. На Портман было темно-синее бархатное платье до пола, которое дебютировало на показе Maison's Pre-Fall 2024.

Портман все еще носила пряди средней длины во время своего предыдущего публичного выступления на конференции в ЮНЕСКО в Париже днями ранее. Так что стильный боб привлек внимание к образу актрисы.

Акцентными были нежные вьющиеся пряди, а косой пробор добавил немного драматизма и французского шика.

Стрижку боб в этом сезоне выбрали другие знаменитости – Джессика Билл, Джулианна Гаф, Люси Бойнтон, Клэр Голт, Шарлотта Генсбур, Кейт Бланшет, Луиза Роу, Людовика Франческони и Лили Коллинз.

Ранее OBOZ.UA публиковал 5 лучших стрижек в стиле боб для вьющихся волос.

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