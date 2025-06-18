Назван лучший iPhone и смартфон на Android, которые достойны покупки в 2025 году

Производители гаджетов выпускают десятки моделей смартфонов каждый год, но действительно удачными можно назвать из них единицы. По крайней мере, так утверждают обозреватели, которые тестируют все более-менее достойные внимания новинки.

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Так издание CNET, авторы которого испытывают на практике огромное количество смартфонов, решили составить свой топ идеальных гаджетов 2025 года. Они ориентировались на такие показатели, как продолжительность работы на одном заряде батареи, качество камеры, яркость дисплея и тому подобное. И вот какие модели получили самые высокие оценки - как среди смартфонов и Android, так и среди iPhone.

Лучший iPhone - Apple iPhone 16

Новейшее на сегодня поколение iPhone хвалят за новые функции фотографирования, удобную кнопку Action и элегантный дизайн. Прошлогодняя новинка действительно стала шагом вперед для смартфонов Apple, поэтому заслужила звание лучшего среди гаджетов этого производителя. Части ключевой функции iPhone 16, Apple Intelligence, уже доступны, и тот факт, что эти телефоны будут поддерживать ее обновления в будущем, означает, что они, вероятно, останутся актуальными на много лет вперед.

Лучший телефон на Android - Samsung Galaxy S25

Несмотря на то, что Galaxy S25 стоит дешевле, чем более продвинутые S25 Plus и S25 Ultra, он разделяет с ними большинство функций. В нем вы найдете такие функции, как инструмент AI Select, Audio Eraser и более глубокую интеграцию Gemini. Также под крышкой смартфона находится специальный процессор Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти, что делает младшую модель линейки по-прежнему весьма мощным устройством. В придачу идут очень приличная камера и отличная продолжительность автономной работы.

Самый лучший скаладанный смартфон - Motorola Razr Ultra

Motorola Razr Ultra - это улучшенная версия прошлогодней модели Razr Plus, которая завоевала награду CNET Editor's Choice Award. Вдобавок всех необходимых для современного смартфона функций, он предлагает лучшую защиту экрана и необычный как для этого типа гаджетов складной формфактор корпуса. Единственный ощутимый минус модели является следствием того, что Motorola довела все функции модели до максимально возможных показателей. И это не лучшим образом отразилось на цене - в США такое устройство стоит 1300 долларов.

Лучший смартфон класса премиум - Apple iPhone 16 Pro - Apple iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max имеют все, чего только можно ожидать от новейшего смартфона Apple. В частности, одну из лучших батарей среди любых гаджетов этого типа. Даже при большой нагрузке они легко выдерживают целый день на одном заряде. Телефоны также имеют большие экраны, отличные возможности для фото и видео, высокое разрешение для замедленного видео, новую кнопку управления камерой, новинки iOS 18 и несколько инструментов Apple Intelligence. Недостатками являются ограниченный объем встроенной памяти (всего 128 ГБ), скучная цветовая палитра корпусов и обновленная кнопка камеры, которую легко нажать случайно.

Лучший премиум-смартфон на Android - Samsung Galaxy S25 Ultra

Модель южнокорейского гиганта имеет на борту много функций искусственного интеллекта, из которых лучшие интересные, а худшие - ненадежные. К счастью, Samsung правильно реализовали многие другие аспекты в S25 Ultra. В частности, смартфон оснащен новым процессором Snapdragon 8 Elite, высококачественной ультраширокоугольной камерой и некоторыми замечательными профессиональными видеоинструментами, которые могут соперничать с возможностями iPhone 16 Pro. При этом производитель мудро сохранил все лучшие элементы прошлогоднего Galaxy S24 Ultra, включая защиту экрана от бликов. Однако цена на эту новинку кусается.

Идеальное соотношение цены и качества для смартфона на Android - Google Pixel 9A

Вдвое дешевле iPhone, смартфон Google Pixel 9A, по ощущениям, предлагает больше, чем может входить в такую цену. В частности он имеет несколько значительных обновлений по сравнению с прошлогодним Pixel 8A: новый дизайн, новый дисплей, большую батарею, немного более мощный чип, повышенную прочность и усовершенствованные программные функции. Да, это не идеальный телефон, Google пришлось пойти на некоторые компромиссы, чтобы удержать более низкую цену. Но это были разумные компромиссы.

Лучший недорогой iPhone - iPhone 15

После запуска 16 линейки смартфонов iPhone, их прошлогодние предшественники моментально потеряли 100 долларов в цене. Однако все еще остались значительным обновлением по сравнению с предыдущими поколениями гаджетов от Apple. Все благодаря Dynamic Island, порту USB-C для удобной зарядки, высокому разрешению камеры и четкому цифровому зуму. Для выбора доступны варианты в двух размерах: 6,1-дюймовый iPhone 15 и 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus. Они работают на том же чипе, что и iPhone 14 Pro, A16 Bionic, который должен обеспечить заметные улучшения производительности для тех, у кого старые "яблочные" модели. Эти телефоны также имеют чип второго поколения Ultra Wideband от Apple.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на рынок смартфонов планирует ворваться золотой "трампфон" - телефон от семьи Дональда Трампа. Правда, заявленная цена гаджета пока выглядит подозрительно низкой.

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