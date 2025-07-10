Назван лучший спорткар этого года: сколько стоит

Британский автомобиль вытеснил ведущие европейские бренды и был назван лучшим спорткаром года по версии AutoExpress. Потрясающая модель McLaren Artura получила приз, опередив такие отмеченные автомобили, как Hyundai Ioniq 5 и Porsche 911.

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Итальянские гиганты Ferrari и Lamborghini не попали в тройку лидеров, несмотря на то, что их часто считают лидерами рынка в своем классе производительности. 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом сочетается с электродвигателем, что обеспечивает впечатляющие 690 лошадиных сил, пишет Express.

По словам экспертов, суперкар был оснащен "прекрасно сбалансированным шасси и коммуникативным рулевым управлением", что выделяло его среди конкурентов.

"Artura действительно комфортнее, чем многие семейные хэтчбеки. А еще есть передняя обзорность, которая примерно такая же хорошая, как и в любом другом автомобиле, который сейчас представлен на рынке", – рассказали они.

Внутри McLaren создал стильный интерьер с центральным портретным сенсорным экраном в центре приборной панели.

Однако, чтобы приобрести ключи от модели McLaren Artura, водителям понадобятся глубокие карманы, ведь цена этой машины достаточно высока. Модель Spider, которой отдают предпочтение эксперты AutoExpress, будет стоить участникам дорожного движения в среднем впечатляющую сумму в 297 443 долларов.

"Artura выпускается в версиях купе или спайдер, но мы бы выбрали последний. Его крыша открывается всего за 11 секунд и развивает скорость до 50 км/ч, плюс у него лишь небольшой лимит веса на 62 кг по сравнению с купе – небольшая цена за радость езды с открытым верхом", – отметили авторы рейтинга.

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