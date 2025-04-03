Названа привычка, разрушающая здоровый и полноценный сон

Правильный режим засыпания прямопропорционально влияет на то, будет ли ваш сон спокойным или нет – и одна ключевая привычка может влиять на это.

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Исследование показало, что взрослые, пользовавшиеся мобильным телефоном или планшетом непосредственно перед сном, ощущали ухудшение качества сна и сокращение времени сна, пишет Express.

Команда под руководством экспертов Американского онкологического общества заявила, что их выводы показывают, что проблемы со сном, связанные с гаджетами, поражают не только детей и подростков.

Исследование собрало данные о привычках сна и использовании телефонов и планшетов за час до сна от более 122 000 человек из США и Пуэрто-Рико. Приблизительно 41% признались, что пользуются гаджетами, тогда как 17% сказали, что не имеют такой привычки. Решка признались, что делают это только иногда.

По сравнению с людьми, не пользовавшимися телефонами или планшетами перед сном, люди, которые сообщали о ежедневном использовании, на треть чаще жаловались на плохое качество сна.

Пользователи гаджетов также чаще ложились спать позже и еженедельно спали на 48 минут меньше.

"Осветление ночью может нарушить сон, нарушая этот природный цикл из-за задержки выработки мелатонина. Это может привести к снижению сонливости и повышению бдительности", - объясняют ученые.

Но, по их словам, следует учитывать не только свет, излучаемый этими устройствами, но и контент.

Социальные медиа являются одним из основных источников контента, который потребляется на мобильных устройствах, но лишь несколько исследований рассматривали использование социальных сетей перед сном, отмечают авторы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие пищевые привычки могут усложнить ваш сон.

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