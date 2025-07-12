Названа самая богатая автомобильная компания мира: будущее за электрокарамиа

Автомобильная промышленность всегда была отраслью, в которой крутятся большие состояния. В течение десятилетий производители строили глобальные империи, продавая миллионы автомобилей и расширяя свои бренды по всему миру. Но все быстро меняется. Электромобили, новые правила торговли и рост конкуренции со стороны Китая заставили многих европейских и американских автопроизводителей пересмотреть свои методы ведения бизнеса.

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Эти изменения также повлияли на то, какие компании сейчас являются самыми ценными. Один гигант электромобилей сейчас стоит более чем в пять раз больше, чем три крупнейших европейских автомобильных бренда вместе взятых. Так, Ferrari сейчас стоит около 93,5 млрд долл., Volkswagen — 60,5 миллиарда долл., а Mercedes-Benz — 59,4 миллиарда долл. В целом три компании оцениваются чуть более чем в 200 миллиардов долл., пишет Express.

Для сравнения, состояние Tesla сейчас оценивается в 1,1 триллиона долларов. В результате компания превратилась в самого ценного автопроизводителя в мире благодаря своей сосредоточенности на электромобилях, программном обеспечении и новых технологиях аккумуляторов.

Пока другие сталкиваются с падением спроса и замедлением продаж, Tesla продолжает инвестировать в более дешевые модели, функции автономного вождения и новые заводы.

Другие автопроизводители пытаются догнать ее. Mercedes-Benz недавно анонсировал новые электрические модели и планирует производить некоторые автомобили в США, чтобы избежать повышения тарифов.

Volkswagen также работает над более доступными электромобилями и начал партнерство с американским стартапом Rivian для совершенствования своих технологий.

Но глобальные вызовы остаются. Пошлины на китайские электромобили усложнили для некоторых компаний конкуренцию по цене, и многие клиенты переосмысливают переход на электромобили.

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