Названы 5 самых умных пород собак: как это определить

Для многих хозяев собаки – это больше, чем домашние животные или защитники безопасности, это, прежде всего, верные друзья, компаньоны и слушатели.

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Темперамент, размер, энергия и интеллект часто определяют, насколько хорошо собака интегрируется в семью или дом. Но Аксель Лагеркранц, кинолог и генеральный директор крупнейшего в Великобритании сайта по переселению домашних животных, Pets4Homes, говорит, что интеллект "это не совсем дело случая", пишет Express.

По его словам, интеллект собак измеряется несколькими критериями, включая, насколько хорошо они понимают новые команды.

"Это должно быть менее пяти повторений. Выполнение первой команды является еще одним показателем интеллекта. Чтобы попасть в лучшие рейтинги, собака должна выполнять признанную команду с первого раза по крайней мере 95% времени", – сказал Лагеркранц.

Пять самых умных пород собак

Бордер-колли

Собаки породы Бордер-Колли известны во всем мире своим интеллектом. Они ясно понимают, что им говорит дрессировщик или владелец, и выполняют это.

Эти замечательные собаки, которые часто могут похвастаться двухцветной шерстью, поначалу были разведены, чтобы пасти овец. Они отлично справляются с задачей благодаря своей силе, выносливости, интеллекту и трудовой этике.

Что касается умственных способностей, большинство может изучить новую команду менее чем за пять повторений и выполнять по крайней мере 95% времени.

Пудель

По словам Акселя, "сначала пудели использовались охотниками в Германии как водолазы, а также очень умные".

Сейчас пудели являются популярными помесями, а кокапы являются одними из самых стильных домашних животных. Но заводчики любят племенных пуделей не только за их гипоаллергенность. В известной книге Стэнли Корена культовые собаки с вьющейся шерстью заняли второе место по своему интеллекту.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки часто используются в полиции и военных учреждениях в качестве медицинских собак и терапевтических животных. Поэтому неудивительно, что они считаются одними из самых умных пород.

Эти темношерстные компаньоны считаются верными и преданными, всегда готовыми учиться чему-то новому. Немецкая овчарка, также известная как эльзасская собака или GSD, является высокоинтеллектуальной породой, изначально выведенной для выпаса овец.

Эта порода, как правило, большая, но подвижная и может быть очень мускулистая, поэтому они лучше всего подходят для активных домохозяйств, поскольку им нужно много ежедневных упражнений. Что касается их характера, то немецкие овчарки имеют инстинкт сотни лет защиты отар.

Золотые ретриверы

Золотые ретриверы, используемые в качестве собак-поводырей, также невероятно умны. Они являются одними из самых любимых домашних питомцев.

Общие черты ретривера включают быстрое обучение, стремление ублажить и отличное выполнение задач, таких как открывание дверей или поиск скрытых предметов.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды, традиционно охотничьи собаки, довольно умные собаки, но они могут быть упрямыми и независимыми. Положительное подкрепление, например лакомство, может облегчить их дрессирование, а благодаря доброжелательному характеру оно хорошо подходит для семейной среды.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие породы собак наиболее верны.

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