Названы две проблемы, которые могут стать смертельными для кота

Ветеринарная медсестра поделилась важными советами для владельцев котов, которые могут спасать жизни ваших пушистых друзей.

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Ив Мурхаус опубликовала в TikTok свои наблюдения относительно самых частых чрезвычайных ситуаций, с которыми она сталкивается во время ночных смен – проблем, которых можно избежать, и о которых должен знать каждый владелец домашнего животного.

Ив подчеркнула важность этих знаний, заявив: "Чаще всего владельцы не знали этой информации. Так что это не ваша вина, и я здесь, чтобы научить вас".

В своем видео она обратила внимание на конкретный цветок, который категорически запрещено держать в доме, если у вас есть кот, и который является распространенной проблемой со здоровьем, требующей пристального наблюдения.

Речь идет о лилиях, которые являются чрезвычайно токсичными для кошек, что может привести к фатальным последствиям или, по меньшей мере, к немалым расходам на ветеринара.

Ив посоветовала немедленно действовать, если ваша кошка контактирует с лилиями, призывая владельцев немедленно смыть пыльцу и сразу же обратиться к ветеринару.

Далее она рассказала о закупорке мочевого пузыря. Это гораздо чаще случается у котов-самцов из-за их более длинной и узкой уретры, что делает их склонными к закупорке. "Мочевой пузырь может закупориваться по многим причинам", – объяснила она, назвав камни в мочевом пузыре, воспаление и мышечные спазмы.

Итак, почему это такая проблема? "Мочевой пузырь будет продолжать наполняться, что приведет к возвращению жидкости в почки и повреждению, а поскольку он не опорожняется, он может лопнуть и разорваться", – продолжила Ив.

По ее словам, выявить эти проблемы у домашних кошек должно быть легче, поскольку можно контролировать, сколько мочи они выделяют в свои лотки. "Если они часто ходят в лоток и напрягаются, но ничего не получается, это признак", – объяснила она.

Изменения в поведении также могут служить показателем. "Они могут становиться агрессивными, плакать, выть и ходить довольно низко, пригнувшись к полу, и вообще выглядеть так, будто им где-то больно", - рассказала медсестра.

Наблюдать за уличными котами может быть сложнее, поэтому вам надо быть очень внимательными, чтобы вовремя заметить опасное состояние.

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