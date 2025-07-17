Названы лучшие страны Европы для летних походов

Летние походы — один из самых популярных способов совместить активный отдых с открытием новых пейзажей. Европа с ее разнообразными пейзажами — от горных массивов до побережий и лесов — предлагает идеальные маршруты для туристов любого уровня подготовки.

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В теплый сезон путешественники ищут не только природную красоту, но и удобную инфраструктуру, безопасность и уникальные впечатления. Именно поэтому ежегодно составляются рейтинги лучших стран для летних треков. Далее на OBOZ.UA — подборка европейских стран, которые в этом году стали настоящими фаворитами среди любителей пеших путешествий.

Лихтенштейн

Эта страна считается лучшей европейской страной для пешеходных маршрутов этим летом, благодаря своим средневековым замкам и альпийским ландшафтам с более 30 вершинами, достигающими 2000 метров. Несмотря на средний уровень сложности, страна занимает высокие позиции благодаря большому количеству рельефа и исторических памятников. Здесь зарегистрировано 134 пешеходных маршрута, предлагающих разнообразные варианты для туристов.

Болгария и Сербия

Болгария и Сербия разделили второе место среди лучших стран для пешего туризма. Обе страны предлагают уникальные возможности для любителей пеших прогулок благодаря своим разнообразным ландшафтам.

В Болгарии высокие горы обеспечивают альпийские пейзажи и сложные подъемы, а также имеют третью по длине среднюю пешеходную тропу (56,42 км). Среди популярных мест — Семь Рильских озер, привлекающих путешественников своими живописными пейзажами.

Сербия же делает акцент на своих горах и реках, где туристы могут насладиться спокойствием и открыть для себя скрытые жемчужины природы. Национальный парк Стара Планина является прекрасным примером разнообразных ландшафтов, которые можно исследовать.

Эстония

Известная своими великолепными природными маршрутами страна является идеальным выбором для тех, кто ищет доступные пешие прогулки в Европе. Страна занимает пятое место по самому низкому среднему рейтингу сложности (43,2/10), что делает ее привлекательной для туристов разного уровня подготовки, несмотря на значительную среднюю длину тропы почти 35 км.

Среди самых популярных маршрутов, которые высоко оценены туристами, — природная тропа Виру и петли в Хари. Кроме того, Балтийская прибрежная тропа предлагает уникальную возможность исследовать побережье Эстонии и его связь с другими Балтийскими странами.

Швейцария

Страна может похвастаться почти 8000 зарегистрированными пешеходными маршрутами, среди которых 8,9-километровый маршрут озера Эшинен является самым популярным и имеет самые высокие оценки. Независимо от того, хотите ли вы покорить горные вершины, прогуляться по живописным альпийским лугам или исследовать густые леса, Швейцария предлагает множество вариантов для любого любителя пеших прогулок.

Румыния

Страна, простирающаяся от величественных Карпатских гор до таинственного замка Дракулы, предлагает туристам разнообразные ландшафты и уникальные возможности для пеших прогулок. Румыния привлекает путешественников своими не переполненными тропами, что гарантирует более спокойный и уединенный отдых.

Туристы особенно ценят необузданную дикую природу Румынии и ее пересеченную местность, которая создает идеальные условия для исследования и наслаждения природными красотами без суеты. Это делает Румынию отличным выбором для тех, кто ищет приключения и спокойствия среди нетронутой природы.

На OBOZ.UA вы узнаете и о городе в Европе, где туристы могут провести незабываемые выходные.

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